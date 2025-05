Afrique: Promotion du football dans le continent - La CAF et l'UE désormais coéquipières

Sauf erreur ou omission de notre part, c'est la toute première fois que l'Union européenne étende sa coopération dans le domaine du Sport. Elle, dont les appuis financiers et techniques sont traditionnellement orientés vers les secteurs du développement économique et du progrès social comme la construction d'infrastructures routières, l'énergie, la santé et l'éducation.

Les « Vingt-sept », comme on désigne cette communauté économique et monétaire, auraient-ils opéré une mue du paradigme de leurs interventions ?

La question mérité d'être posée au regard de la spécificité de ce nouvel accord de partenariat entre l'Europe et l'Afrique.

En effet, le dimanche 18 mai 2025 au Caire, en Egypte, la Commission européenne (CE) et la Confédération africaine de football (CAF) ont finalisé une convention, qualifiée d'historique et portant sur la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 et 2027, la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024 ainsi que le Championnat africain de Football scolaire de la CAF.

« Notre partenariat reflète l'engagement mutuel de la CAF et de la Commission européenne en faveur du développement et de la promotion du football scolaire et des jeunes en Afrique, ainsi que de l'expansion des relations culturelles, commerciales et d'investissement entre nos deux continents. Je tiens à exprimer ma gratitude à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Jozef Síkela et à la CE pour ce partenariat enthousiasmant », s'est réjoui le président de l'instance africaine de football, le Dr Patrice Motsepe.

Cette nouvelle alliance, faut-il le préciser, entre dans un cadre plus globale appelé Global Gateway qu'est le « plan Afrique-Europe avec plus de 150 milliards d'euros d'investissements, finançant des projets d'infrastructures à l'étranger et visant à créer des liens, à autonomiser les jeunes, les communautés locales et des régions entières. Le sport en général et le football en particulier, en font partie ». Et c'est la CAF qui a été choisie pour porter la vision dudit plan et faire du football une voie de croissance et de développement sur le continent noir.

Comment ne pas saluer la pertinence et le pragmatisme d'une telle approche, quand on sait que sous nos tropiques, le football et les autres disciplines sportives sont restés pendant longtemps des activités ludiques, récréatives et sans grande importance pour les gouvernements.

La preuve, pour les allocations des ressources publiques, les ministères des Sports ont toujours été les parents pauvres des budgets nationaux.

Mais depuis longtemps, au-delà d'être un facteur de rapprochement entre les populations et un canal de mobilisation de la jeunesse au service de causes politiques, le sport, et particulièrement le football, désigné à juste titre comme « sport roi », est devenu un véritable secteur économique qui génère des revenus astronomiques en euros et en dollars.

Pour s'en convaincre, il suffit de s'imaginer la manne financière qui ruisselle des compétions comme la Coupe du monde, la Ligue des champions, les Jeux olympiques, la CAN, et certains championnats européens et américains.

N'oublions pas que le Sport c'est aussi un levier de promotion sociale et un moyen de lutte contre la pauvreté.

N'eût été le football, qui aurait connu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diégo Maradona, Samuel Eto'o fils, Sadio Mané, Didier Drogba, pour ne citer que ceux-là, tous issus de milieux défavorisés mais aujourd'hui riches comme Crésus ? Par les investissements que ces derniers ont réalisés dans leurs pays, des centaines de milliers d'autres personnes ont eu la chance d'accéder à des emplois, donc à des revenus.

On ne peut donc que se féliciter de voir l'UE et la CAF former une même équipe contre la pauvreté en Afrique qui semble se jouer de nos politiques gouvernementales.

On espère que les résultats de cet accord seront tout aussi historiques que l'accord lui-même.