Sénégal: Festival de Cannes 2025 - «Timpi Tampa», un film sénégalais sur les risques de la dépigmentation

Un film qui parle avec humour et audace d'un fléau mondial : la dépigmentation. Timpi Tampa, réalisé, tourné et produit au Sénégal a reçu le prix Mention Spéciale au dernier Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Il sera projeté le 20 mai à 15h au Pavillon africain du Festival de Cannes. Rencontre avec la réalisatrice sénégalaise Adama Bineta Sow.

C'est l'histoire d'un jeune homme en colère de voir sa mère atteinte d'un cancer de la peau suite à l'usage de crèmes blanchissantes. Il infiltre un concours de beauté, déguisé en fille pour dénoncer ce diktat de la peau claire. Un scenario osé qui s'est imposé à la réalisatrice Adama Bineta Sow, vu l'ampleur du fléau. « J'ai vu que cela devenait un phénomène, glisse-t-elle. Des camarades, au moment de leur mariage, devenaient claires. Je ne comprenais pas ce changement brutal et tout le mal que ces femmes se donnaient. C'est un sujet qui me tient réellement à coeur ».

Avec humour, le film déconstruit ce fléau social aux conséquences médicales souvent graves et touche à un véritable tabou. Même en famille, parler de dépigmentation est quasi impossible. Pape Aly Diop, acteur principal de Timpi Tampa, souligne : « Parce que nos mamans se dépigmentent, cela est très difficile de les arrêter. » Il ajoute : « Il y a cette pudeur en nous, et c'est d'un tabou extrême. »

Selon une étude de 2018, 67% des femmes à Dakar utilisent des produits blanchissants. Au Sénégal, aucune loi n'interdit la présence d'hydroquinone dans les crèmes. Un fléau qui touche aussi l'Asie et les États-Unis, d'où l'intérêt que le cinéma s'en empare, pour la coproductrice sénégalaise Veronique Sylla Besson. « C'est une problématique mondiale, lance-t-elle. Quand je vois Beyoncé censée être la première chanteuse de couleur dans le monde, aujourd'hui, elle n'est plus de couleur. Aux Grammy Awards, elle était transparente alors qu'elle représente un modèle pour toutes les femmes. Plus ça va, et plus elle éclaircit. C'est à se demander où est la fierté » !

L'espoir est grand que Timpi Tampa (« Ni noire, ni claire », en français) fera date. Ce teen-movie sénégalais est à l'affiche dans 12 pays dans le monde, et 22 salles sur le continent...

Pour la dermatologue Mame Aminata Ndir Gaye, membre de l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle, «il est temps de contrôler ce qu'il se passe au niveau des marchés»