Bénin: La Criet se déclare incompétente pour juger un ex-patron de la police et renvoie l'affaire en instruction

Au Bénin, alors qu'on attendait ce 19 mai 2025 le verdict du procès de l'ancien directeur général de la police, Philippe Houndégnon, accusé de « cyberharcèlement et d'incitation à la rébellion », la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) s'est déclarée à la surprise générale « incompétente ». Les juges ont décidé de renvoyer l'affaire en instruction. Les conseils de l'officier de police dénoncent une « hérésie judiciaire » et promettent de faire appel.

Lorsque Philippe Houndégnon, ancien directeur général de la police au Bénin, se présente à la barre pour écouter le verdict, il est surpris par la brièveté de la décision : « Incompétence de la juridiction, renvoi en instruction et confirmation du mandat de dépôt. » Cela a duré moins d'une minute. Les juges considèrent que les faits sont plutôt de nature criminelle.

L'ex-patron de la police, crâne nu et cartable sous le bras, retourne à sa place, sans un mot. Un de ses conseils le rejoint pour échanger avec lui. C'est Maitre François Kéké qui commente la décision au nom des conseils : « C'est une violation flagrante des droits de la défense. Ce sont des citoyens béninois qui sont en prison. On fait toute la procédure judiciaire jusqu'à la fin et c'est à la fin qu'on se déclare incompétent. C'est de l'infamie judiciaire. »

Le parquet spécial, insatisfait de cette décision, a déjà fait appel

La défense va faire appel, annonce Maître François Kéké. En attendant - et c'est un peu inattendu - selon nos informations, le parquet spécial, insatisfait de la décision, a fait appel ce lundi même. Il demande à la chambre des appels de réexaminer tout le dossier.

Si la chambre des appels confirme le premier jugement, le parquet devra saisir un juge d'instruction. Dans le cas contraire, elle devra prononcer une condamnation ou une relaxe.

Pour rappel le Procureur avait requis, fin avril, deux ans de prison ferme contre Philippe Houndégnon.

Le calendrier de la suite de la procédure est encore inconnu.

L'officier supérieur de police, très critique sur les réseaux sociaux envers le président du pays Patrice Talon, reste en détention.