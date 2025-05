Sénégal: Conférence Inter-africaine des Marchés d'Assurances (CIMA) - Le COMEX à l'heure des choix stratégiques

Le Comité des experts (COMEX) de la Conférence Inter-africaine des Marchés d'Assurances (CIMA) tient actuellement sa première session de l'année 2025 à Dakar. Prévue du 19 au 31 mai prochain, cette réunion stratégique préparatoire des délibérations du prochain Conseil des ministres de la CIMA, vise à proposer, entre autres, des réformes nécessaires à la modernisation du cadre réglementaire.

Dans un contexte africain marqué par des défis multiples tels que le changement climatique, la digitalisation, l'inclusion financière, la bancassurance et la cybersécurité, le Comité des experts (COMEX) de la Conférence Inter-africaine des Marchés d'Assurances (CIMA) joue un rôle clé en veillant à ce que la régulation du secteur de l'assurance soit fondée sur le risque, plus agile et intégrée. Il s'efforce également de renforcer la gouvernance, les réserves techniques des compagnies, et de préserver la confiance des assurés, dans le but de construire un marché régional stable, moderne et inclusif.

Instance consultative du Conseil des ministres de la CIMA, le COMEX qui regroupe les hauts responsables des autorités de régulation des 14 États membres de la CIMA, tient à partir de ce 19 et jusqu'au 31 mai prochain à Dakar, sa première session de l'année 2025.

Les travaux du COMEX visent à préparer les délibérations du prochain Conseil des ministres de la CIMA, anticiper les transformations du secteur de l'assurance en Afrique et proposer des réformes nécessaires à la modernisation du cadre réglementaire. Une session riche en termes de sujets abordés comme l'examen de l'exécution des décisions et recommandations faites aux ministres lors des précédentes réunions ; les aspects techniques notamment la relecture du Traité CIMA ; la sensible question relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; mais aussi le Livre 5 qui porte sur les intermédiaires. « Une fois examinés, ces points inscrits à l'ordre du jour seront portés à l'attention des décideurs pour avis », indique Allaye Karembe, président du COMEX, à la cérémonie d'ouverture des travaux.

Représentant le ministre des Finances et du Budget, Ange Constantin Mancabou, Cordonnateur de la Direction Générale du Secteur Financier et de la Compétitivité (DGSFC) au sein dudit Ministère, s'est lui, félicité « De l'ensemble des réformes adoptées ces dernières années par le Conseil des ministres des assurances de la Cima, ayant toutes pour finalité d'accompagner la mutation de l'Assurance africaine, dans un contexte international difficile marqué par des chocs exogènes multiples. »

Il n'a pas cependant manqué de pointer l'une des contraintes au développement de l'Assurance africaine qui, dit-il, "reste la faiblesse de son niveau d'inclusion et, de façon beaucoup générale, celle des services financiers." Une problématique en droite ligne avec la nécessité de couverture, par des garanties mieux adaptées aux réalités africaines et tenant compte de leurs possibilités contributives, des risques du secteur agricole et rural "Dans la mesure où cela est techniquement faisable", indique encore le représentant du ministre.

Rappelons que la CIMA a été créée le 10 juillet 1992 par la signature du Traité de Yaoundé, remplaçant l'ancienne Conférence Internationale du Contrôle des Assurances (CICA) fondée en 1962. L'objectif était de moderniser et d'harmoniser la régulation du secteur des assurances dans les pays d'Afrique francophone ayant en commun l'usage du français comme langue administrative et juridique. Un objectif plus que jamais d'actualité.

Quant au COMEX de la CIMA, c'est l'organe technique permanent chargé de préparer et d'assurer le suivi des décisions du Conseil des Ministres. Son rôle est stratégique dans l'examen des grandes orientations et dans la coordination de la régulation des marchés d'assurances dans les 14 pays membres de la zone CIMA.