ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, a mis en avant, lundi à Alger, lors des travaux des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement (BID), l'expérience algérienne en matière de transition numérique ainsi que le soutien et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups, soulignant que la numérisation est au coeur des initiatives nationales en faveur de l'entrepreneuriat et du développement.

Intervenant lors d'une conférence intitulée : "Solutions numériques pour l'autonomisation des micro entreprises et des PME et promotion du développement socioéconomique", le ministre a précisé que l'Algérie a alloué des ressources financières très importantes pour soutenir les PME et les startups, avec pour objectif de développer l'économie numérique, notamment depuis 2020.

Ouadah a indiqué que l'Algérie a mis en place un programme spécifique en faveur des startups, visant à les accompagner dès la phase de lancement, dans le cadre des mécanismes s'inscrivant dans une vision stratégique d'autonomisation de l'économie numérique dans le pays", soulignant que l'approche de l'entrepreneuriat et de l'innovation constitue désormais une pratique ancrée auprès d'une une large frange de la jeunesse algérienne.

"Pour l'autonomisation des PME et des startups, l'économie doit être numérisée, en particulier au niveau de l'administration, des entreprises et des institutions gouvernementales, et c'est ce qu'ont entrepris les pouvoirs publics en Algérie à travers la mise en oeuvre concrète de la transition numérique", a affirmé le ministre, appelant les institutions financières à acquérir les produits et solutions proposés par les startups.

Ouadah a souligné, en outre, l'importance de s'ouvrir à l'innovation au sein des institutions financières, afin de permettre aux startups de proposer leurs solutions innovantes, au bénéfice mutuel des deux parties.

Le directeur général de "Al Salam Bank Algeria", Nasser Haïdar, a, pour sa part, affirmé que la stratégie nationale de numérisation traduit, via ses axes fondamentaux, "l'intérêt des pouvoirs publics pour la transformation numérique et leurs efforts visant à faire profiter toutes les franges de la société des avantages de la transformation numérique" y compris les PME.

Haïdar a affirmé l'importance d'une infrastructure numérique couvrant toutes les régions du pays dont celles éloignées et facilitant leur accès aux services, soulignant la nécessité d'étendre et d'encourager l'enseignement technique et la formation des jeunes dans le cadre de programmes adaptés aux catégories d'âge et sociales.

Le programme de la première journée des assemblées annuelles 2025 de la BID, organisées sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prévoit plusieurs rencontres organisées pour la plupart à huis clos, portant notamment sur les aspects techniques et organisationnels des séances générales, avec pour objectif de définir les priorités et les grandes lignes des discussions lors de ces Assemblées (19-22 mai), qui se dérouleront en présence de hauts responsables et experts issus de 57 pays membres de la Banque.

L'Algérie abrite pour la troisième fois les assemblées annuelles de la Banque, après les deux sessions en 1990 et 2001, et dont l'ouverture officielle est prévue mardi.

Les assemblées annuelles qui s'étaleront sur 4 jours, seront sanctionnées par la signature de plusieurs projets et accords de financement assurés par la BID, selon le programme annoncé.