Tunisie: Préparation du plan de développement - Conclusion de la série de forums régionaux

La série de forums régionaux de lancement du plan de développement 2026-2030, organisée par le ministère de l'Economie et de la Planification, s'est achevée hier dans la ville de Tabarka, avec la tenue du forum régional pour le premier district, qui regroupe les gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Bizerte et Béja.

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présidé les travaux du forum en présence du gouverneur de Jendouba, Hichem Hassoumi, des gouverneurs concernés, du premier vice-président du Conseil national des régions et des districts, du président du conseil régional, des membres des conseils élus, d'un certain nombre de cadres régionaux et de plusieurs cadres du ministère aux niveaux central et régional.

Lors de l'ouverture du forum, Samir Abdelhafidh a expliqué que le plan de développement 2026-2030 s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle construction de base centré sur le citoyen, et qu'il consacre la vision du président de la République pour le développement dans son concept global et juste, où les conseils élus jouent un rôle moteur et pivot dans sa préparation afin qu'il ne s'agisse pas d'un plan parachuté du centre mais plutôt d'un cadre qui reflète les besoins réels des citoyens à travers une gestion verticale qui consacre l'unité de l'État.

Le ministre a souligné l'importance de l'intégration entre les différents projets à sélectionner, leur caractère intégratif et leur rentabilité économique, sociale et environnementale, tout en tenant compte des équilibres financiers de l'Etat.

Abdelhafidh a souligné que le premier district possède de nombreuses capacités, du potentiel et des avantages, capables d'en faire un pôle de développement actif et une zone régionale attractive pour les investissements privés et un catalyseur d'initiatives collectives, en particulier celles liées aux entreprises privées.

Le ministre a souhaité que les efforts de tout le monde se conjuguent pour développer de nouveaux concepts et propositions de projets qui renforcent l'intégration entre les acteurs de la région et contribuent plus efficacement à la dynamisation de l'activité économique, à la promotion sociale et à la réduction des inégalités.

Samir Abdelhafidh a souligné la volonté des pouvoirs publics d'accompagner les conseils élus et de les soutenir en leur fournissant les moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions dans les meilleures conditions, notamment des données et des études sectorielles et de terrain.