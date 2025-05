Tunisie: Première opération de cathétérisme réussie via la plateforme numérique Najda.tn à Médenine

L'Hôpital Universitaire Habib Bourguiba de Médenine a réalisé ce lundi sa première opération de cathétérisme cardiaque réussie à l'aide de la plateforme numérique Najda.tn, récemment déployée pour couvrir les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Kébili et Tozeur, en attendant son extension progressive à l'ensemble du territoire national.

Dans un communiqué publié ce jour, le ministère de la Santé a salué cette avancée comme une étape majeure dans la numérisation du parcours de soins des patients atteints d'urgences cardiaques aiguës. L'intervention a bénéficié à une patiente de 56 ans, admise en état d'infarctus à l'hôpital régional de Kébili.

Elle a été prise en charge en urgence par l'unité de secours médical de Gabès et transférée vers le service de cardiologie de l'Hôpital Universitaire Habib Bourguiba de Médenine, où elle a subi une angioplastie coronaire dans la même journée, avec une issue favorable. Son état de santé est actuellement stable.

Cette opération marque le démarrage effectif de la plateforme Najda.tn, un outil de coordination médicale à distance développé par le ministère de la Santé, en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et l'Instance Nationale de l'Évaluation et de l'Accréditation en Santé (INEAS).

La plateforme permet une détection précoce des infarctus, un suivi en temps réel des patients et une transmission instantanée des données médicales entre les différents intervenants (urgences, secours médical, cardiologie). Elle vise à rapprocher les services spécialisés des zones intérieures et à instaurer une équité réelle dans l'accès aux soins cardiovasculaires.

Selon le Dr Sami Melouchi, chef du service de cardiologie à l'Hôpital Universitaire de Médenine, cette solution numérique représente une réponse concrète à la première cause de mortalité en Tunisie : les maladies cardiovasculaires, en particulier les infarctus.

Le développement de Najda.tn s'inscrit dans une dynamique scientifique et technologique nationale, portée par des compétences tunisiennes, afin d'optimiser la prise en charge rapide, structurée et équitable des patients souffrant d'un infarctus du myocarde. La rapidité d'intervention rendue possible par la plateforme est cruciale, le facteur temps étant déterminant pour la survie et le rétablissement des patients.