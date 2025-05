Tunisie: Confirmant l'approche présidentielle juste et équitable - L'Etat tranche en faveur de la réintégration des TRE

L'Etat accorde, équitablement, une place de choix à tous ses enfants pour qu'ils participent à l'oeuvre de développement durable et global devant bénéficier à toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens dans les diverses régions du pays et, bien évidemment, aux Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) considérés, à juste titre, comme des citoyens à part entière pour servir positivement la patrie.

Or, encore une fois, des esprits malveillants, se cachant au sein des réseaux sociaux sous forme de faux profils et autres pages sans identité réelle, sans oublier certains pseudo-analystes, ont fait leur réapparition pour propager des fake news comme cela a été le cas, à maintes reprises par le passé, dans le but de semer la discorde entre les diverses couches sociales du pays.

En effet, ces lobbies et autres forces occultes ont prouvé qu'ils ne reculent devant rien et ne cherchent que des intérêts étroits et particuliers tout en négligeant les attentes et les besoins légitimes du peuple.

Il faut dir que depuis quelque temps, ces mêmes forces lugubres n'ont cessé de diffuser des intox concernant la situation fiscale des TRE, ce qui a poussé les autorités compétentes, en l'occurrence le ministère des Finances, à apporter les clarifications nécessaires en assurant que, contrairement aux allégations, ils ne sont pas tenus de déposer en Tunisie des déclarations fiscales concernant leurs revenus réalisés hors du pays.

D'ailleurs, tout en précisant que ces citoyens peuvent obtenir une attestation de non-assujettissement à l'impôt auprès du bureau de contrôle compétent, le ministère indique qu'aucune nouvelle législation en la matière n'a été promulguée récemment, tout en soulignant que les services de la Direction générale des impôts restent à la disposition des citoyens.

Rappelons que face aux éventuels cas de double imposition avec bon nombre de pays, le Président de la République, Kaïs Saïed, a insisté, lors de la toute récente rencontre avec le ministre des Finances, sur la nécessité de simplifier les procédures douanières et de faciliter la réintégration des Tunisiens résidant à l'étranger, notamment en cette période d'échéances fiscales.

Il faut dire que le Chef de l'Etat ne rate aucune opportunité pour annoncer l'importance de fournir le meilleur soutien aux Tunisiens résidant à l'étranger et de concevoir de nouvelles méthodes pour leur offrir à distance les services dont ils ont besoin afin de leur permettre de mieux servir les différents secteurs.

D'ailleurs et dans le même cadre, le Président Kaïs Saïed désigne du doigt certaines structures de l'État en les appelant à contribuer à la lutte pour la libération nationale et participer à la reconstruction et au développement du pays.

C'est dire que les talents tunisiens, comme le dit et répète le Président de la République, à travers le monde «sont nombreux et capables de consolider le rayonnement de la Tunisie partout dans le monde», d'où l'obligation de leur accorder les facilités qui s'imposent pour qu'ils participent positivement au développement du pays.

Le Président de la République prouve, une fois pour toutes, que l'Etat est uni et homogène tout en étant régi par des lois bien claires, loin des publications tendancieuses et, souvent, mensongères, par des pages aux agendas gérés à partir de l'étranger et mus par des intérêts flous.