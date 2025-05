Tunisie: Diaspora tunisienne - Quand l'amour du pays devient investissement

Ils sont aux quatre coins du monde, réussissent dans les affaires, la recherche ou l'entrepreneuriat... et pourraient bien jouer un rôle clé dans l'avenir économique de la Tunisie. Encore faut-il savoir comment canaliser leur énergie, leurs idées et leurs transferts d'argent vers des projets utiles ici. La diaspora tunisienne, un trésor à valoriser, bien au-delà des simples envois d'argent.

Entrepreneurs, investisseurs, chercheurs et autres compétences tunisiennes établies à l'étranger sont plus que jamais sollicités pour s'affirmer et s'intégrer dans la dynamique économique du pays. Une véritable ressource qui a fait ses preuves sous d'autres cieux et qui est à même d'apporter une valeur ajoutée certaine à l'économie nationale, dans plusieurs secteurs, et de contribuer activement à son essor.

Un objectif qui reste tributaire de la mise en place des conditions requises pour stimuler l'intérêt des compétences à l'étranger et favoriser leur participation à l'effort national de développement. La diaspora tunisienne, qui représente une véritable opportunité pour l'économie nationale, reste peu exploitée en dépit de ses potentialités et de son savoir-faire reconnu.

Potentiel sous-exploité

Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de la BCT, a souligné récemment, lors de la rencontre internationale sur l'engagement de la diaspora dans l'investissement et le développement durable, que la diaspora constitue un précieux capital humain et financier pour la Tunisie. En 2024, ses transferts ont représenté 30 % des réserves en devises et 6,5 % du PIB, avec près de 2 milliards de dinars déjà investis.

Ayant un rôle macroéconomique important, le potentiel de la diaspora reste sous-exploité, avec des envois moyens de 120 dollars par mois, bien en deçà de la moyenne mondiale. Pour y remédier, le Gouverneur de la BCT plaide pour quatre leviers : une implication accrue dans les politiques publiques, un meilleur accès à l'information économique, un environnement d'affaires propice et la création de produits financiers dédiés.

Une approche stratégique

La diaspora constitue l'un des acteurs économiques les plus déterminants et demeure l'une des principales sources de devises du pays. Les TRE participent directement aux recettes fiscales de l'Etat à hauteur de 2 % et renforcent le tissu économique local par leurs investissements. Plus de la moitié ont déjà investi près de 2 milliards de dinars (669,48 millions de dollars).

Durant les huit premiers mois de 2024, les transferts ont atteint 5,32 milliards de dinars, enregistrant ainsi une hausse de 3 % par rapport à la même période en 2023. Le gouvernement cherche à mieux mobiliser et orienter cette ressource, en encourageant la diaspora à investir dans des projets économiques. Il souhaite également réorienter les politiques migratoires vers une approche stratégique, afin de canaliser les transferts non seulement vers la consommation, mais aussi vers l'investissement.

Des évolutions positives ont été enregistrées en 2024. En effet, les recettes touristiques ont augmenté de 8,3 % et les transferts de fonds des TRE ont progressé de 11,2 %, atténuant ainsi l'impact de la hausse de 7,5 % du déficit commercial des marchandises.

L'impact de la diaspora ne se limite pas aux transferts financiers. Outre les transferts monétaires, la diaspora contribue significativement par le transfert de compétences et de technologies, facilitant l'émergence de secteurs innovants, par l'investissement dans des projets structurants, notamment dans les infrastructures, les services et l'entrepreneuriat, et par l'influence sur les échanges commerciaux et la coopération internationale, renforçant les liens entre pays d'origine et pays d'accueil.

Une expertise précieuse

Pour maximiser l'impact de la diaspora, il est essentiel de renforcer les politiques d'attractivité, d'améliorer l'accès aux financements et de favoriser le co-développement entre la Tunisie et les pays d'accueil.

L'engagement structuré de la diaspora constitue un levier stratégique pour le développement durable et la prospérité économique. En consolidant les synergies avec l'économie nationale, la Tunisie peut tirer parti de son capital humain et financier à l'international pour renforcer sa résilience et dynamiser son développement.

Au-delà des transferts financiers, la diaspora peut apporter une expertise précieuse, un réseau international et un dynamisme entrepreneurial. Pour que ces contributions soient pleinement exploitées, il est essentiel de renforcer les synergies avec les structures économiques locales et d'encourager des initiatives innovantes qui permettent aux talents de la diaspora de s'intégrer dans des projets à forte valeur ajoutée. Ce n'est pas seulement une question de transferts de fonds, mais aussi de partage de compétences, d'échanges de connaissances et de mise en réseau.