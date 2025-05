Tunisie: Les Indiscrétions d'Elyssa

Nos artistes à New York

L'art tunisien franchit les frontières et porte haut et fort nos couleurs sur les places de l'art. A New York, aujourd'hui, expose Rachid Koraïchi, Algérien certes, mais ayant vécu, travaillé et fondé famille en Tunisie. Ce très grand artiste expose sur le thème « Les Nuits de Destin», un solo show avec Aicon Gallery

Cependant que Slimen el Kamel, valeur sûre de l'art, artiste tunisien ayant acquis une aura et une cote internationales, dont une oeuvre entrait récemment dans les collections du musée de Chicago, expose à la foire 154 à New York avec Nil Gallery

La Traviata et après

C'était magnifique! Ces deux représentations de la Traviata à la Cité de la culture étaient grandioses. Les voix, les chœurs, les danses, la scénographie, les costumes ! On ne peut éviter de devenir dithyrambique.

Un seul bémol : pourquoi uniquement deux représentations ? Au vu du travail que cela a demandé, et de l'adhésion du public, les deux soirées ayant fait salle comble, on s'interroge : pourquoi ne pas offrir une programmation plus longue ?

Rock of ages

Elles sont belles, lumineuses, inspirantes. Dora Bouchoucha, productrice de cinéma, et Kenza Fourati, sa fille mannequin, faisaient la couverture du dernier numéro du Harper's Bazar Arabia.

Parce qu'elles le valent bien.

Champion du burger

Les rois du burger, en France, sont tunisiens, le saviez-vous ?

Majed Mansour et Wissem ben Ammar, diplômés d'écoles de commerce et passionnés de cuisine de rue, ont lancé «Junk», une franchise qui s'est très vite imposée comme le champion du smash burger. En France où ils ont 14 établissements, en Angleterre où ils se sont installés et bientôt à Dubaï, les deux complices surfent sur la folie du burger. Ils en vendent, dit-on, un million par an à ce jour. En attendant mieux.

Promis le ciel à Cannes

Le film de la réalisatrice tunisienne Erige Sehiri, Promis le ciel, a été sélectionné pour l'ouverture de la sélection officielle du festival du film à Cannes, section « Un certain regard ». Ce qui est une fierté pour le cinéma tunisien, arabe et africain.

Nadia Baccouche à B7L9

Pédagogue engagée et passionnée, Nadia Baccouche anime un atelier pas comme les autres à B7L9. Dans l'esprit de l'exposition foisonnante de Hamid Zenati, elle propose aux jeunes et aux enfants qu'accueille cet atelier de réinventer leur environnement : vêtements, objets...

Il s'agit de créer une oeuvre textile ou un objet qui reflète la personnalité et la sensibilité de chacun.

Le dernier atelier était consacré aux cerfs-volants.

Une jolie façon d'inviter au rêve.