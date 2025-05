Tunisie: Le gouvernement mobilisé pour accélérer les projets à fort impact économique et social

Sous la présidence de Sarra Zaâfrani Zenzeri, Cheffe du gouvernement, un Conseil ministériel s'est tenu ce lundi au Palais du Gouvernement à la Kasbah. La réunion était consacrée à l'examen des mesures urgentes à mettre en œuvre pour accélérer la réalisation des projets publics dans les secteurs à fort impact économique et social, indique un communiqué rendu public par la Présidence du gouvernement.

Dès l'ouverture de la séance, la Cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes, tout en appelant à la levée immédiate des obstacles administratifs et techniques freinant la mise en œuvre de ces projets. Elle a souligné que cette accélération répond aux hautes orientations du président de la République, visant à améliorer la qualité des services publics et répondre aux attentes légitimes des citoyens.

Projets stratégiques prioritaires

Les projets concernés couvrent une large palette de secteurs clés, dont voici les principaux :

Santé : construction et équipement de nouveaux hôpitaux, réhabilitation de services médicaux existants et modernisation des systèmes d'information hospitaliers.

Éducation et formation : finalisation du programme de modernisation des écoles primaires, soutien à la qualité de l'enseignement fondamental, renforcement de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, avec construction et équipement de nouveaux établissements.

Culture et patrimoine : restauration de la Mosquée Zitouna et de son environnement urbain à Tunis.

Affaires religieuses : rénovation de la mosquée du Roi Abdelaziz Al Saoud à Tunis.

Environnement : achèvement de l'assainissement des petites municipalités, amélioration de l'efficacité énergétique des stations d'épuration, dépollution du Lac de Bizerte, et protection du littoral contre l'érosion marine à Gammarth, Carthage et La Goulette.

Transport : poursuite du projet du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) pour améliorer la mobilité urbaine.

Énergie et mines : réalisation du projet "Mdhilla 2", extension du réseau de transport et de distribution du gaz naturel, modernisation du réseau électrique, et soutien à la mise en oeuvre du plan national "Tunisie numérique".

Infrastructure et logement : construction du pont de Bizerte, autoroute Tunis-Jelma, et deuxième phase du programme d'intégration des quartiers d'habitat.

Agriculture et ressources hydrauliques : aménagement des puits profonds dans les oasis du sud, construction des barrages de Saïda et Kalaâ Kebira, renforcement des réseaux d'eau potable en zones urbaines et mise en oeuvre d'un programme de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Sfax.

Développement régional et local : lancement d'une nouvelle ligne de financement au profit du Fonds de soutien aux collectivités locales.

Suivi rigoureux et responsabilité

Sarra Zaâfrani Zenzeri a appelé l'ensemble des ministères concernés à adopter une démarche proactive, avec un suivi quotidien sur le terrain, afin d'assurer l'avancement des chantiers dans des délais optimaux et avec un haut niveau de qualité. Elle a en outre averti que toute personne ou entité responsable de retards ou de blocages sera tenue responsable.

La Cheffe du gouvernement a finalement précisé que les services de la Présidence du Gouvernement continueront à suivre de près l'exécution de ces projets structurants, considérés comme essentiels pour stimuler la croissance économique, améliorer les services publics et renforcer la cohésion sociale.