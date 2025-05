Addis Ababa — La solidarité à l'échelle du continent est vitale pour combattre la pauvreté et les inégalités par le biais d'investissements à forte intensité d'emploi et d'emplois inclusifs, a souligné le président de la Chambre des représentants des peuples, Tagese Chafo.

S'adressant à l'ouverture de la 20e Conférence régionale de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour les praticiens du travail au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, le président de la Chambre des représentants a insisté sur l'urgence d'une action coordonnée.

Un effort encore plus important est nécessaire pour parvenir à une croissance économique soutenue et inclusive, à des emplois productifs et à un travail décent pour tous, a-t-il déclaré.

Le Président a également exhorté les nations africaines à s'unir et à exercer "une action collective pour identifier et convenir de stratégies efficaces", en soulignant l'importance de "l'intégration d'une approche à forte intensité d'emploi dans nos efforts de développement économique nationaux et locaux".

Le président a cité l'expérience de son pays : "Les plans de développement successifs de l'Éthiopie, les réformes politiques de grande envergure et les programmes ont été mis en œuvre pour relever les défis les plus pressants, tels que la pauvreté, l'emploi et les déséquilibres sociaux".

Le président de la Chambre a également souligné la double priorité accordée par l'Éthiopie aux objectifs en matière d'environnement et d'emploi.

Il a ajouté : "Des investissements stratégiques ont été consacrés à la durabilité environnementale par le biais d'initiatives phares telles que l'héritage vert, tandis que des efforts ont été déployés pour élargir l'accès aux infrastructures essentielles et aux services publics".

Affirmant le succès de ces efforts, il a déclaré : "Ces programmes consécutifs de développement du secteur, en particulier dans le domaine des infrastructures, ont non seulement amélioré la qualité de vie de millions de personnes, mais ont également généré des milliers d'opportunités d'emploi à travers la nation".

La ministre de l'urbanisme et des infrastructures, Chaltu Sani, a pour sa part exposé les défis auxquels l'humanité est confrontée.

"Nous nous trouvons à un moment critique. Le monde est confronté à des défis complexes, notamment le ralentissement du développement économique, le changement climatique, la fracture numérique et les conflits géopolitiques qui entraînent le chômage (en particulier le chômage des jeunes), la pauvreté, les déplacements et l'inégalité dans toutes les parties du monde", a-t-elle expliqué.

M. Chaltu a réaffirmé le rôle de premier plan de l'Éthiopie dans le programme d'investissement à forte intensité d'emploi (EIIP).

"Mon ministère, par l'intermédiaire de l'Administration éthiopienne des routes (ERA), est l'un des pionniers dans l'utilisation de l'approche à forte intensité d'emploi. La plus grande partie de notre réseau routier a également été construite et est entretenue grâce à cette approche", a-t-elle ajouté.

Ces programmes et initiatives ont créé des milliers d'emplois pour les communautés vulnérables, tout en mettant en oeuvre des pratiques durables sur le plan environnemental qui protègent nos ressources naturelles".

Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert F. Houngbio, a quant à lui déclaré qu'en dépit des progrès réalisés dans de nombreux domaines, l'accès à des emplois productifs et rémunérateurs restait une préoccupation urgente sur le continent africain.

Nous avons la capacité de relever les défis interdépendants de la pauvreté, du chômage et de l'inégalité", a-t-il déclaré.

La conférence régionale de l'OIT, qui dure une semaine, a été officiellement ouverte aujourd'hui. Elle est organisée conjointement par le ministère éthiopien de l'Urbanisme et des Infrastructures, l'Administration éthiopienne des routes (ERA) et l'Organisation internationale du travail.

Elle se déroule sur le thème suivant : "Communautés résilientes et environnement sain" : "Communautés résilientes et environnement sain : L'approche du programme d'investissement à forte intensité d'emploi (EIIP)".