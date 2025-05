Afrique de l'Est: Des données climatiques précises sont essentielles pour la résilience de la Corne de l'Afrique, selon le ministère de l'eau et de l'énergie

Addis Ababa — La Grande Corne de l'Afrique étant confrontée à des sécheresses et à des inondations de plus en plus graves, il est indispensable de disposer de perspectives climatiques précises pour atténuer efficacement les effets du changement climatique et préserver des millions de vies et de moyens de subsistance, selon le ministère éthiopien de l'eau et de l'énergie.

Réunissant diverses parties prenantes à Addis-Abeba, le 70e Forum sur les perspectives climatiques de la Grande Corne de l'Afrique (GHACOF 70) vise à renforcer les systèmes d'alerte précoce concernant le changement climatique et les inondations et glissements de terrain anticipés en raison des précipitations normales à supérieures à la normale attendues entre juin et septembre 2025.

S'exprimant aujourd'hui lors du forum, le ministre de l'eau et de l'énergie, Habtanu Itefa, a souligné le rôle vital du forum dans la promotion de la collaboration entre les scientifiques et les décideurs politiques.

Les parties prenantes se sont réunies au forum GHACOF 70 à Addis-Abeba pour renforcer les systèmes d'alerte précoce et améliorer la résilience des populations vulnérables.

Ce forum, organisé trois fois par an par le Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD (ICPAC), rassemble des climatologues, des météorologues, des experts sectoriels et des décideurs politiques de toute la région et d'ailleurs.

La participation des États membres de l'IGAD, dont l'Éthiopie, pays hôte, souligne le besoin pressant d'informations climatiques précises et opportunes pour lutter contre les menaces croissantes de sécheresse et d'inondations.

Le ministre a souligné que des perspectives climatiques précises sont cruciales pour une atténuation efficace par les décideurs politiques et les gestionnaires de catastrophes, mettant en évidence le forum comme une plate-forme vitale pour la collaboration entre les scientifiques et les utilisateurs afin d'informer les décisions gouvernementales, en particulier pour améliorer la préparation aux inondations pendant les saisons plus humides.

Le thème du GHACOF de cette année, "Les services climatiques pour combler le déficit d'alerte précoce", est particulièrement pertinent compte tenu des inquiétudes alarmantes liées à la sécheresse dans la Grande Corne de l'Afrique.

Le ministre Habtamu a souligné la fréquence et l'intensité croissantes des sécheresses et des inondations, qui ont gravement affecté les vies et les moyens de subsistance et causé d'importants dégâts matériels.

Il a noté que des secteurs clés tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, les ressources en eau, l'hydroélectricité, le tourisme et la santé sont particulièrement vulnérables à ces effets climatiques négatifs.

"Notre région a connu des tendances à l'augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la gravité des sécheresses et des inondations occasionnelles qui ont perturbé la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes", a-t-il déclaré, soulignant l'urgence pour le forum de fournir des conseils scientifiques précis aux décideurs politiques et d'assurer la diffusion en temps voulu d'informations météorologiques et climatiques cruciales, en particulier pour les communautés de base vulnérables.

Fetene Teshome, directeur général de l'Institut météorologique éthiopien, s'est fait l'écho de ces préoccupations, soulignant pour sa part la grande vulnérabilité de la région de la Grande Corne de l'Afrique aux risques liés au climat.

Il a souligné que l'intensification du changement climatique et les chocs saisonniers provoquent des précipitations irrégulières, des périodes de sécheresse prolongées et des précipitations excessives, augmentant ainsi la vulnérabilité et ayant un impact significatif sur l'agriculture et l'économie.

"Avec l'augmentation de la variabilité du climat et le changement climatique, le rôle de l'information climatique dans la minimisation des risques et l'optimisation des opportunités est indéniable", a ajouté M. Fetene.

Il a souligné l'engagement de l'Institut météorologique éthiopien à fournir des informations climatiques fiables et accessibles pour une prise de décision mieux informée.

Mohamed Abdi Ware, secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, a affirmé que les extrêmes climatiques se multiplient dans la Grande Corne de l'Afrique, ce qui compromet la sécurité alimentaire, la disponibilité de l'eau et le développement socio-économique.

Il a réitéré l'engagement de l'IGAD, par l'intermédiaire de l'ICPAC, à fournir des services climatiques essentiels et à institutionnaliser les GHACOF en tant que plateformes clés pour la coproduction, la coordination et l'apprentissage.

"L'ICPAC est en train d'élaborer un cadre régional pour les services climatiques afin d'améliorer la coordination et la fourniture d'informations sur le climat", a annoncé M. Ware. "Ce cadre vise à institutionnaliser les GHACOF, à relever les défis liés au climat, à fournir des informations climatiques adaptées et à minimiser la duplication des efforts.

Titike Kassa, chercheur à l'ICPAC, a annoncé que la plupart des pays membres de l'IGAD devraient recevoir des précipitations normales à supérieures à la normale entre juin et septembre 2025.

Expliquant ces prévisions, il a noté que le passage anticipé à des températures moyennes ou inférieures à la moyenne dans le centre de l'océan Pacifique devrait contribuer à des précipitations normales ou supérieures à la normale dans toute la région de l'Afrique de l'Est.

Le chercheur a également déclaré que la prévision consensuelle nécessite que les nations membres de l'IGAD prennent des mesures préparatoires proactives.

Les prévisions suggèrent un risque accru d'inondations dans les zones de basse altitude de l'Afrique de l'Est et de glissements de terrain dans les régions vallonnées au cours des quatre prochains mois, a-t-il noté.