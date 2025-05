Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé, ce lundi 19 mai 2025 , une audience à une délégation de panafricanistes présents à Ouagadougou dans le cadre de l'inauguration du Mausolée Thomas-SANKARA et ses douze compagnons.

Ils sont connus pour être de fervents défenseurs du panafricanisme. Venus d'Afrique du Sud, du Ghana, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Niger, du Mali et d'Europe, des Hommes de culture, de sciences et des leaders d'opinion expriment leurs encouragements et leurs remerciements à Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État.

« Nous sommes venus lui dire merci d'être aujourd'hui le porte-flambeau de la jeunesse de l'Afrique et de sa diaspora », affirme le porte-parole de la délégation, le Pr Mamadou KOULIBALY, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les personnalités présentes à cette audience affichent également leurs appréciations des actions entreprises par le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et le remercient pour avoir réhabilité le Père de la Révolution d'août 1983, à travers la construction de ce mausolée et au-delà, le projet global du Mémorial avec la quinzaine d'infrastructures.

Le Pr KOULIBALY traduit également la reconnaissance du groupe qui l'accompagne, au Président du Faso pour l'honneur et les hommages rendus à l'ancien Président du Ghana, Président Jerry RAWLINGS, à travers le baptême d'une rue à son nom, mais aussi pour les distinctions honorifiques accordées à des personnalités membres de la délégation.

« Nous sommes venus l'encourager à continuer à travailler pour le développement du Burkina Faso, à orienter les investissements vers les besoins cruciaux de la population. Nous sommes venus l'encourager à transmettre ce message aux autres Chefs d'État de l'AES », ajoute-t-il.

Le Pr Mamadou KOULIBALY réaffirme la disponibilité de la délégation à mener la lutte aux côtés du Président Faso et de ses homologues de la Confédération des États du Sahel : « Ils ne sont pas seuls. Par le passé, l'Afrique est restée indifférente lorsque les menaces ont commencé à planer sur Patrice LUMUMBA, l'Afrique est restée relativement indifférente lorsque les menaces ont plané sur le Président Thomas SANKARA. Nous ne resterons pas indifférents par rapport à toutes les menaces qui pèsent sur la Révolution dans l'AES ».