Algérie: Journée nationale de l'Etudiant - Activités multiples dans l'Ouest du pays

ORAN — Les célébrations marquant le 69e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant, coïncidant avec le 19 mai de chaque année, ont été marquées, lundi dans les wilayas de l'Ouest du pays, par de nombreuses activités scientifiques et culturelles, mettant en lumière le rôle des étudiants dans la lutte pour la libération et dans l'édification nationale.

A Oran, le wali Samir Chibani, en présence des autorités civiles, militaires et de la famille révolutionnaire, a présidé la cérémonie de commémoration à l'université Oran 1 " Ahmed Ben Bella ", avec la levée des couleurs nationales, le dépôt d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des 24 étudiants martyrs de la Révolution, au niveau du mémorial qui leur est dédié.

Un salon des clubs scientifiques et des innovations d'étudiants de l'université Oran 1 a été organisé, ainsi que diverses activités scientifiques, culturelles et sportives dans les universités Oran 2 "Mohamed Benahmed" et l'Université des sciences et technologies "Mohamed Boudiaf".

A Nâama, le Centre universitaire "Salhi Ahmed " a accueilli les festivités en présence de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, en visite de travail dans la wilaya. Les cérémonies ont été marquées par la levée du drapeau, le dépôt d'une gerbe de fleurs, la lecture de la Fatiha du Saint Coran, ainsi que par une conférence animée par des enseignants et chercheurs autour de la grève des étudiants du 19 mai 1956 et de leur engagement dans la Révolution contre le colonialisme français.

A Mascara, l'université Mustapha-Stambouli a abrité plusieurs expositions mettant en valeur les inventions des étudiants en fin de cycle, organisées par l'incubateur universitaire et supervisées par le wali Fouad Aïssi. Parmi les innovations présentées figuraient un drone destiné à détecter les défaillances des panneaux solaires et un scanner numérique, entre autres.

A Tlemcen, les célébrations organisées à l'université "Abou Bakr Belkaïd" ont comporté une conférence animée par le professeur d'histoire contemporaine Abdelmadjid Boudjella, évoquant la décision historique prise par les étudiants algériens le 19 mai 1956 de quitter les bancs de l'université pour rejoindre la Révolution.

La wilaya de Tissemsilt a connu une ambiance similaire avec des expositions historiques et de projets innovants au niveau de l'université " Ahmed Ben Yahia El-Ouancharissi", en présence du wali Fethi Bouzaïd et de la famille révolutionnaire.

A Relizane, les commémorations ont été marquées par des activités culturelles et sportives variées et des expositions. Une cérémonie de recueillement a été organisée à la place de la Résistance, au centre-ville, en présence du wali Kamel Berkane et des autorités locales. L'université Ahmed-Zabana a, quant à elle, accueilli des conférences sur le rôle des étudiants durant la Guerre de libération nationale.

A Aïn Temouchent, l'université Belhadj-Bouchaïb a abrité diverses activités intellectuelles, culturelles et sportives, en présence du wali Mabrouk Ould Abdennebi, des autorités locales et de la famille révolutionnaire. Des startups créées par les étudiants dans le cadre de la Maison de l'entrepreneuriat ont également été présentées.

A Tiaret, l'université Ibn-Khaldoun a reçu 200 ouvrages historiques offerts par la direction des Moudjahidine et Ayants-droit, publications du ministère de tutelle. Des activités estudiantines ont aussi mis en valeur les initiatives des clubs scientifiques et les projets de startups.

A El Bayadh, la journée a été célébrée au Centre universitaire "Nour El-Bachir", en présence du wali Noureddine Belaribi. Le programme a porté sur la présentation de conférences sur la symbolique de cette date, des expositions de projets étudiants, ainsi que des représentations théâtrales, poétiques et sportives, avec la participation des clubs scientifiques et culturels.

A Sidi Bel Abbes, la bibliothèque centrale de l'Université Djillali-Liabes a accueilli les festivités, marquées, notamment, par la levée du drapeau national, la lecture de la Fatiha, des expositions des clubs scientifiques et une conférence intitulée "Les étudiants algériens entre lutte, édification et fidélité au message des martyrs".

Deux stades de proximité ont également été baptisés en hommage à des martyrs : celui du quartier Larbi Ben M'hidi a été nommé Meriem Benamer-Djordjet, et celui de Sidi Yacine, Bouras Belabbes. Par ailleurs, la pose de la première pierre pour la réalisation de 190 logements promotionnels aidés (LPA) a été lancée dans la commune de Taloumine.

Enfin, à Saïda, l'université " Dr Moulay-Tahar" a accueilli les festivités présidées par le wali Amoumene Mermouri, marquées par des conférences et des concours intellectuels et littéraires.

A travers toutes les wilayas de l'Ouest, ces célébrations ont également été l'occasion de rendre hommage à des figures de la famille révolutionnaire et de récompenser les étudiants lauréats des concours scientifiques, culturels et sportifs.