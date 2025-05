Algérie: Gestion du risque sismique - La coordination avec l'Agence japonaise 'JICA' se poursuit

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a souligné, dimanche dans un communiqué, la poursuite des efforts de coordination avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), notamment dans le cadre de la gestion du risque sismique.

"Dans le cadre de la poursuite des efforts de coordination avec l'Agence japonaise de coopération internationale, notamment en matière de gestion du risque sismique, un test diagnostique a été réalisé le week-end dernier sur un bâtiment pour déterminer ses caractéristiques structurelles et évaluer sa vulnérabilité sismique", précise la même source.

Dans cette optique, une équipe d'experts japonais qui se trouvent actuellement en Algérie, mène "une série d'investigations techniques sur le site du projet et ce en collaboration avec leurs homologues algériens, avec la participation d'institutions nationales spécialisées en la matière, notamment la Délégation nationale aux risques majeurs (DNRM), le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG), le Centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS), le Centre national d'études et recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) et l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP)".

"Les différentes opérations expérimentales supervisées par les experts de JICA constituent une étape importante dans le développement de ce projet pilote, qui pourrait servir de modèle pour d'autres opérations similaires au niveau national", souligne la même source.

Dans le même sillage, "les deux méthodes d'évaluation sismique japonaise et algérienne ont été présentées en examinant les moyens de les améliorer afin d'optimiser le modèle algérien d'évaluation sismique des bâtiments anciens et existants, en le dotant d'un système technique et scientifique de renforcement sismique des bâtiments".

Le projet, lancé en 2024 pour une durée de deux ans, vise "à renforcer les capacités nationales en matière de diagnostic sismique et de réhabilitation des anciens bâtiments, et ce, dans le cadre de la coopération scientifique et technique entre l'Algérie et le Japon avec le soutien de JICA", conclut le communiqué.