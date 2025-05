Algérie: Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi et à des exposés concernant l'état civil, la protection de la santé animale et le Plan national Autisme, indique un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi relatifs, entre autres, à l'état civil, à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, ainsi qu'à des exposés dont le Plan national Autisme.

Après présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines et suite aux interventions de Messieurs les ministres sur les projets de lois et les exposés, Monsieur le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

A l'entame de la réunion, Monsieur le président de la République a instruit le Gouvernement de renforcer davantage son action sur le terrain avec plus de rigueur pour répondre concrètement aux préoccupations réelles des citoyens, loin de tout folklore médiatique, rappelant, dans ce sens, que le traitement et la mise en oeuvre des grands dossiers sociaux s'effectuent en coordination directe avec le Premier ministre.

Par égard à la situation des différentes catégories juvéniles, Monsieur le président de la République a ordonné la régularisation totale et définitive de la situation des jeunes exerçant dans le cadre de la micro-importation individuelle, tout en les protégeant à travers leur intégration dans le circuit formel du commerce extérieur pour leur permettre de tirer profit des avantages prévus par la loi relative à l'auto-entrepreneur.

Monsieur le Président a également ordonné de leur attribuer le statut d'agents économiques pour leur permettre de profiter d'avantages sociaux et commerciaux en alternative à leur situation actuelle illégale vis-à-vis des opérations de micro-importation via les ports et aéroports, une situation qui a engendré la saisie des marchandises, de certains parmi eux, outre leur déséquilibre social dû à la perte de leurs modestes capitaux.

Monsieur le président de la République a enjoint au Premier ministre, de créer en urgence, une commission chargée de définir les mécanismes d'activité de ces jeunes qui investissent leurs modestes capitaux pour satisfaire des besoins élémentaires, ayant leur impact sur le marché et en quantités limitées.

Monsieur le président de la République a instruit à ce que cette commission, présidée par le Premier ministre, définisse la liste des produits que ces jeunes seront autorisés à importer, en vue de garantir la pérennité de leur activité, dans le respect des règlementations légales et fiscales en vigueur.

Par ailleurs, Monsieur le président de la République a adressé ses remerciements à Monsieur le ministre de l'Industrie ainsi qu'à l'ensemble des fonctionnaires du secteur pour les progrès significatifs réalisés en matière de production et de fabrication locale de sucre, notamment au vu de l'entrée en service de nouvelles unités et usines.

Monsieur le président a ordonné la prise de nouvelles mesures, avec la possibilité de créer un Office national du sucre, permettant de réguler le marché, en termes de quantité de production, de couverture de la demande nationale, et de quantités destinées à l'exportation, en s'appuyant sur des statistiques précises, à même d'impacter positivement la Banque centrale.

Concernant le partenariat algéro-slovène :

- Monsieur le président de la République a enjoint de préparer la tenue d'une réunion de travail consacrée au suivi de la mise en oeuvre de tout ce qui a été convenu entre les présidents des deux pays dans divers domaines, notamment l'industrie pharmaceutique, la recherche scientifique et l'intelligence artificielle.

- Il a ordonné d'examiner la préparation du lancement d'une ligne maritime reliant l'Algérie à la Slovénie.

Concernant le partenariat algéro-omanais :

- Monsieur le président de la République a instruit d'accorder toute l'attention aux projets d'investissements et à la mise en oeuvre des recommandations et décisions émanant des dirigeants des deux pays dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie automobile (Hyundai), le projet de création d'une compagnie de transport maritime algéro-omanaise, outre le lancement d'une ligne maritime reliant Alger et Mascate.

Concernant projet de loi sur l'état civil :

- Eu égard à l'importance particulière que revêt le domaine de l'état civil, Monsieur le président de la République a enjoint le ministre de la Justice d'enrichir ce projet avec davantage de précision et de profondeur en allégeant ses dispositions pour une meilleure prise en charge des différentes préoccupations, d'autant que l'Algérie a franchi des pas importants dans la numérisation du secteur de l'Intérieur, une étape qui doit impérativement être suivie d'une grande rigueur dans la protection de l'état civil en Algérie.

Concernant le projet de loi sur l'utilisation et l'exploitation touristiques des plages:

- Monsieur le président de la République a souligné, à ce propos, l'importance pour tous les acteurs concernés, à leur tête les autorités locales, d'assumer toutes les responsabilités en conjuguant les efforts.

Dans ce contexte, Monsieur le président de la République a insisté sur la nécessité d'une coordination totale entre les secteurs, du Tourisme et de l'Intérieur pour une bonne préparation de la saison estivale.

Exposé sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI):

- Monsieur le président de la République a ordonné l'application des recommandations selon ce que prévoient les lois du GAFI, d'autant que l'Algérie a réalisé des résultats positifs ces dernières années, en témoignent les différentes lois de finances intervenues dans le cadre de la transparence et de l'intégrité et ce de l'avis d'institutions financières internationales, notamment en ce qui a trait à la conformité des données et informations économiques du pays.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations et fins de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat.