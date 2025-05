Sénégal: La caravane agroécologique DYTAES de passage à Sédhiou

La région de Sédhiou (sud) a accueilli ce week-end la caravane de la Dynamique pour la transition agro écologique au Sénégal (DYTAES), une initiative visant à institutionnaliser l'agroécologie au Sénégal.

"La ville de Sédhiou est au coeur de la dynamique agroécologique avec l'accueil de la caravane 2025 de DYTAES, une initiative visant à institutionnaliser l'agroécologie au Sénégal", a déclaré Clément Sambou, représentant du comité de pilotage.

Il a fait observer que l'agroécologie "se trouve confrontée aux effets du changement climatique et à la dégradation des terres", ajoutant que sur cette base, la DYTAES ambitionne de favoriser une production saine et durable dans les secteurs agricoles, halieutiques et pastoraux, en parcourant 22 étapes et 14 régions.

Pour ce faire, la caravane de la DYTAES cherche à fédérer les producteurs autour d'une approche "cohérente et adaptée aux réalités locales".

Clément Sambou note que la ville de Sédhiou ne dispose pas encore d'une dynamique locale DYTAES. Cette caravane constitue donc une "opportunité unique" de réunir les acteurs agricoles, maraîchers, piscicoles et pastoraux.

Selon lui, l'heure est à la mobilisation des acteurs et des collectivités pour inscrire durablement Sédhiou dans une dynamique agroécologique territorialisée, en phase avec la révision de la loi agrosylvopastorale.

Djibril Niang, directeur exécutif de l'organisation Jeunes volontaires pour l'environnement (JVE), a souligné l'importance de la caravane nationale pour la transition agroécologique qui parcourt, chaque année, les régions du Sénégal afin de mobiliser les acteurs locaux.

"JVE soutient l'initiative à Sédhiou, une région clé grâce à ses richesses naturelles", à travers la production de banane, de riz, de mangue et d'anacarde, mais aussi grâce à son pôle aquacole, a dit M. Niang.

La création d'une dynamique locale DYTAES "serait essentielle pour renforcer les pratiques agroécologiques et assurer un développement durable au bénéfice des populations" de Sédhiou, a-t-il ajouté.

Selon Mamadou Biaye, président de l'Association régionale des jeunes agriculteurs, cette caravane "doit aboutir à des actions tangibles".

Il estime que si les jeunes sont mieux formés et équipés, l'accès à la terre et au matériel agricole deviendra facile, et cela pourrait freiner l'exode rural et offrir "des alternatives viables".

Pour Sédhiou, "il ne s'agit pas simplement de discussions, mais de poser des actes concrets en faveur des agriculteurs locaux", a-t-il martelé.

La caravane DYTAES a démarré le 5 mai à Podor et va s'achever le 25 mai à Saint-Louis.

Djibril Niang, directeur exécutif de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement (JVE). Mamadou Biaye, président de l'association régionale des jeunes agriculteurs.