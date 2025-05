Tunisie: Les entraîneurs tunisiens réussissent à l'étranger - Il n'y a pas de secret

Les exemples sont nombreux. Nos entraîneurs savent s'exporter pour diverses raisons techniques et administratives aussi.

Les jours se succèdent et, un peu partout, c'est la fin de saison. Ces dernières semaines, les informations qui tombent sur le fil sont régulièrement porteuses de bonnes nouvelles. A propos des performances qu'enregistrent les entraîneurs tunisiens à travers le monde.

Oui, il y a ceux qui opèrent en Europe, mais aussi au niveau des continents africains et asiatiques. Au Maroc, en Algérie, en Afrique du Sud aux pays du Golfe, un peu partout, ça marche pour eux. Leurs équipes jouent les premiers rôles. Elles sont aux premières loges. Elles remportent des titres nationaux ou sont en piste pour des phases finales continentales.

Au point que l'on a commencé à se poser la question : «C'est quoi leur secret ?», «On est bien surpris par le fait qu'ils réussissent à l'étranger et ont peu de chance d'avoir les mêmes résultats en Tunisie». «Il n'y a pas de secret», nous répond un conférencier international reconnu (il a tenu à ce qu'on ne cite pas son nom) qui a roulé sa bosse un peu partout. Voyez le cas de F. Benzarti qui a eu carte blanche à Monastir ou de Mkacher à l'Etoile.

Ils ont réussi parce que l'ambiance était assez encourageante. Ils ont lancé de nouveaux joueurs, formé des ensembles difficiles à prendre en défaut et ont, de ce fait, joué les premiers rôles. A l'étranger, en plus de cette ambiance, il y a l'organisation de leur sport et de leur football. On sent la main haute de l'autorité de tutelle et de la fédération. Les clubs se tiennent de près, mais la compétition est régulièrement disputée dans une atmosphère qui favorise l'expression des meilleurs.

Un très bon bagage

Chez nous, le monde se défait et se refait, à cause de la VAR ou des erreurs d'arbitrage. On oublie les maladresses d'un joueur, la violence du public, la faiblesse des dirigeants dans les bilans que l'on brandit. Les entraîneurs tunisiens sont aussi appréciés parce qu'ils disposent d'un très bon bagage. Ils ont acquis de l'expérience, possèdent une très bonne lecture du jeu. Ce sont des fonceurs. Ils jouent des cartes que d'autres n'oseraient jamais tenter. On reconnaît leur courage en s'opposant aux agissements inconsidérés des vedettes et en lançant des jeunes qui ont réussi à s'imposer.

Voyez le cas de l'entraîneur du CA, David Bettoni, et relisez ce qu'on a dit de lui à son arrivée. Un véritable messie. Voyez ce qu'on pense de lui quelques mois après. Il a sans doute commis des fautes d'appréciation, c'est certain, on ne s'attaque pas à un entraîneur dont la situation devient précaire, et on n'annonce pas des départs en pleine phase finale d'une compétition.

Mettez-vous à la place des joueurs qui savent qu'ils seront chassés en fin de saison, alors que le football c'est une ambiance, de l'inspiration, des éclairs magiques. Cette ambiance nous est particulière. Tout le monde a son idée de la façon de jouer. Entraîneur et joueurs sont sous une pression continue et le harcèlement finit par désorienter et pourrir le milieu ambiant. De grandes équipes, de par le monde, ont failli couler à cause de cette ambiance infernale imposée par leurs publics.

Nous avons des clubs qui sont sur une mauvaise pente. Entraîner c'est aussi un plaisir. Si ce n'est plus le cas, il n'y a jamais de résultat. «Je pense que c'est toute l'organisation de notre football qui est en question. Nos clubs sont fébriles, nos structures administratives et techniques, notre infrastructure, nos règlements, sont mal calibrés par rapport à nos ambitions».

C'est clair ?