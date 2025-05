interview

Le volley-ball, le basket-ball, le taekwondo, la gymnastique, le kickboxing à Djerba, ça peut paraître comme une anecdote. Rares sont ceux qui le savent. Rares sont surtout ceux qui y croient. Île où le tourisme est le secteur économique de base, où les plages aux sables dorés et la mer sont les lieux les plus fréquentés et les plus privilégiés par la jeunesse, le sport peut paraître comme une activité secondaire, reléguée au second plan. Quatre clubs, l'Association Sportive de Djerba, l'Espoir Sportif de Djerba Midoun, l'Union Sportive de Djerba Ajim et le Club Al Jazira de Guellala abritent et encadrent quelques centaines de licenciés en football.

Le Sporting Club de Djerba est spécialisé dans le hand-ball. C'est la seule vitrine qu'on connaît. Les autres sports sont délaissés faute de moyens financiers. Heureusement pour la région qu'il y a ces hommes de l'ombre qui donnent leur temps et leur argent pour investir dans les sports oubliés pour attirer une autre partie non moins importante d'une jeunesse douée, pétrie de grandes qualités et assoiffée de briller.

Faycel Ouachani est un modèle concret et parfait qui a fait du développement et de la promotion du sport dans l'île, toutes compétitions confondues, son cheval de bataille pour une jeunesse épanouie qui trouve les espaces et l'encadrement idéaux pour meubler le temps libre et les heures creuses après une journée d'études chargée. Dans cet entretien que nous avons eu avec lui, nous avons découvert un homme plein d'idées et de générosité pour continuer et perfectionner le vaste chantier qu'il a commencé. Une multitude d'académies omnisports, réunies sous le nom : Oxygène Sports Djerba, une arrière-vitrine du sport dans toute sa diversité et sa splendeur. Entretien.

Quelle a été la première pierre de ce projet grandiose ?

Je suis professeur d'éducation physique au lycée secondaire de Houmet-Essouk depuis des années. J'ai perçu combien mes lycéens sont avides de sports individuels et collectifs. L'envie est très forte, mais les moyens manquent. Pas de terrains bien aménagés, pas de matériel suffisant, pas de salles de musculation modernes et bien équipées. Bref de quoi être découragé par ce vide criant. Je me suis moi-même occupé un certain temps, avec mes propres moyens, de résoudre ces difficultés dans l'établissement public, mais de nombreuses contraintes m'ont poussé à me diriger vers le privé. J'ai fondé tout un complexe sportif avec une salle moderne de musculation et lancé un bon nombre d'académies omnisports. Ça n'a pas mis beaucoup de temps pour marcher.

Quels sports ont connu les plus grandes affluences ?

Pratiquement tous les sports. Le football, le volley-ball, le basket-ball, la natation, le tennis, le kickboxing, le karaté, le taekwondo, la gymnastique etc. Dans mon complexe, tous les sportifs et athlètes trouvent leur discipline de prédilection.

Combien d'adhérents sont inscrits dans vos académies ?

On a franchi la barre de 1.000 licenciés inscrits, ce qui n'est pas un chiffre record certes, mais qui est très encourageant. Nos espérances et nos estimations vont bien au-delà de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant bien entendu.

Quel est le sport-phare qui donne le plus satisfaction et qui est votre meilleur représentant à l'échelle nationale?

Incontestablement, le volley-ball. C'est le fleuron de nos académies avec ses 100 licenciés. Créée en janvier 2020, notre académie participe depuis et régulièrement à des tournois de haut niveau avec des résultats assez performants. Le dernier en date est celui de Sousse avec une finale et le trophée remporté devant l'académie de l'Etoile. Elle regorge de jeunes talents avec un excellent coach à sa tête, artisan de tous ses succès : Youssef Ben Nessir, ancien joueur de volley-ball au CSS. Son travail est remarquable.

Qu'est-ce qui fait votre fierté dans toute cette oeuvre que vous êtes en train d'accomplir ?

Le fait de servir la jeunesse de mon pays dans un domaine que j'adore : le sport pour tous. Avec de la proximité, de la qualité, une infrastructure moderne et le moindre coût. C'est un travail d'équipe, professionnel et méticuleux. Je remercie notamment M. Imed Gabsi qui nous a offert et déblayé le terrain sur lequel nous avons installé une salle de musculation de haut standing et de compétitions pour toutes nos disciplines.

Il y a bien un objectif et un leitmotiv derrière tout ce travail ?

Avant tout, la passion et le goût de la perfection. Avant de penser au gain matériel et à l'argent. Je suis un adepte du sponsoring pour la promotion des activités sportives. A titre d'exemple, je sponsorise régulièrement les émissions sportives et les reportages en direct des compétitions à la radio locale Ulysse Fm. C'est devenu pour moi une obligation, une règle d'or pour la réussite de mon projet.

Il y a bien aussi quelque chose qui vous manque ?

La reconnaissance, la motivation, plus de moyens et de liberté de manoeuvre pour aller de l'avant. A titre d'exemple, il y a deux terrains annexes en terre battue au stade municipal de Houmet-Souk qui ne sont pas opérationnels et utilisés. J'ai plein de projets en tête pour les rendre praticables et accessibles à nos enfants et à nos jeunes. Et aussi en faire une source et une vanne de financement pour le bien d'une association sportive comme l'ASD, la plus ancienne de l'île. Mais il y a toujours ces obstacles et tabous de la bureaucratie qui freinent cet élan. Cependant, l'espoir que ça va changer est toujours présent. Pour le bien de l'île de Djerba et de toute la région.