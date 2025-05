Ile Maurice: Le propriétaire dépose plainte, les trois rescapés bientôt rapatriés

Depuis le 24 avril, trois Mauriciens étaient portés disparus après être partis en mer, vraisemblablement à bord d'une vedette non déclarée. Pendant près de 20 jours, aucune trace d'eux, jusqu'à ce que l'embarcation soit retrouvée échouée près d'Imorona, à Madagascar, avec les trois hommes à bord. Le mystère autour de cette expédition a soulevé de nombreuses interrogations, notamment sur la légalité du voyage, la provenance du bateau et les intentions réelles des protagonistes.

Ce n'est que le vendredi 16 mai que le propriétaire de la vedette a officiellement signalé sa disparition aux autorités mauriciennes, alors même que l'embarcation avait déjà été repérée dans les eaux malgaches. Le bateau était initialement amarré au chantier naval Taylor Smith House.

Les Casernes centrales prennent cette affaire très au sérieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du départ du bateau et le rôle de chacun. Le propriétaire de la vedette sera prochainement interrogé par la police.

Les familles Dormente, Haggoo et Lemontagnard ont enfin pu souffler après des semaines d'angoisse : Jacques Laval Dormente, un pêcheur de 43 ans, Nicolas Presley Ivan Haggoo, un cuisinier de 29 ans, et Louis José Jérémie Lemontagnard, un travailleur indépendant de 32 ans, ont été retrouvés sains et saufs. Leur vedette s'est échouée près d'Imorona, à Madagascar. Les trois hommes sont actuellement entendus par la gendarmerie malgache.

Leur rapatriement est prévu dans le courant de la semaine, aux frais de l'État. Une fois de retour au pays, ils devront répondre aux questions des enquêteurs mauriciens. Selon nos informations, la Division of Criminal Intelligence Unit et la Maritime Intelligence Cell suivent cette affaire de près.

Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une tentative de récupération de stupéfiants en haute mer, en provenance de Madagascar. L'élément troublant : aucune embarcation n'avait été déclarée manquante au moment des faits, et les deux bateaux enregistrés au nom de Jacques Dormente étaient toujours à quai. Cela soulève des questions sur l'origine exacte de la vedette utilisée.

L'enquête s'annonce longue et complexe, mêlant disparition, vol de bateau et possible trafic inter-îles. Une source policière assure que la police mauricienne «ne lâchera pas l'affaire».