Afrique: Finale retour de la Coupe de la Confédération - Le match déplacé du Stade Benjamin Mkapa vers le Stade Amaan

La Confédération Africaine de Football (« CAF ») a consacré un temps considérable à accompagner et coopérer avec la Fédération Tanzanienne de Football (« TFF ») et les différents acteurs concernés, en vue de garantir que le match retour de la finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024/25 puisse se tenir au Stade Benjamin Mkapa, à Dar Es Salaam, le 25 mai 2025.

Cet engagement s'inscrit dans la politique récemment instaurée par le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, qui exige du Secrétariat de la CAF une coopération active, une assistance diligente, et toutes les mesures nécessaires, conformément aux statuts, règlements, principes de gouvernance et d'équité de la CAF, afin de s'assurer que chaque club de football ainsi que chaque équipe nationale, issus des 54 associations membres de la CAF, évoluent dans un stade local préalablement identifié et privilégié par les instances dirigeantes locales.

Cette politique illustre l'ambition du Président Motsepe de développer, promouvoir et renforcer le football des clubs et des équipes nationales dans chacun des 54 pays membres de la CAF, tout en contribuant à leur autonomie financière et à leur pérennité économique.

La CAF exprime sa reconnaissance envers la Fédération Tanzanienne de Football (« TFF »), son Président Wallace Karia, ainsi qu'au Ministère tanzanien de l'Information, de la Culture, des Arts et des Sports, pour les réunions, discussions, contributions et efforts déployés afin d'aider le Stade Benjamin Mkapa à se conformer aux exigences et standards de la CAF.

Malheureusement, en raison de contraintes temporelles, le rapport de la société internationale indépendante, reconnue pour son expertise en évaluation des infrastructures sportives, a conclu que les travaux de réparation et de modernisation nécessaires au Stade Benjamin Mkapa ne pourraient être achevés dans les délais requis pour l'accueil du match retour de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies CAF 2024/25, prévu le 25 mai 2025. Comme indiqué dans une précédente communication de la CAF, ce match retour se tiendra donc au Stade Amaan, à Zanzibar.

La CAF demeure déterminée à poursuivre sa collaboration avec la Fédération Tanzanienne de Football (« TFF »), le Gouvernement tanzanien ainsi que l'ensemble des parties prenantes afin de veiller à ce que le Stade Benjamin Mkapa, ainsi que tous les autres stades, infrastructures et équipements indispensables à l'organisation du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024, soient pleinement conformes aux règlements et normes de la CAF. Cette compétition débutera le 2 août 2025, et la CAF se montre confiante quant à son succès.