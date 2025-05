Madagascar: Programme SUNREF - Impact tangible sur l'environnement et la sécurité énergétique

Un bilan positif pour le programme SUNREF Madagascar, une initiative de l'AFD soutenue par l'Union Européenne qui vient d'être clôturée. L'atelier de clôture, qui s'est déroulé la semaine dernière au Novotel. C'était l'occasion d'évoquer l'impact tangible du programme sur l'environnement et la sécurité énergétique.

En effet, depuis plus de quatre ans, SUNREF Madagascar a soutenu les investissements des entreprises malgaches dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la gestion durable des ressources naturelles.Grâce à des financements incitatifs octroyés via les banques partenaires BNI Madagascar et MCB Madagascar, et à un dispositif d'assistance technique, le programme a permis de démontrer que la finance verte et le développement économique pouvaient aller de pair.

Le rendez-vous a été l'occasion d'échanger sur les synergies à développer, les freins encore existants et les leviers à activer pour poursuivre et amplifier les efforts en faveur d'une croissance durable. Des séances spéciales ont permis de partager les leçons tirées de la mise en oeuvre du programme.

Les témoignages croisés des bénéficiaires et des représentants des banques ont mis en lumière les expériences vécues, les succès rencontrés et les défis surmontés : l'accès difficile au financement vert pour les PME ou les besoins d'accompagnement technique du secteur financier.

A l'unanimité, les partenaires de SUNREF ont réaffirmé leur engagement en faveur de la finance verte à Madagascar, en invitant l'ensemble des acteurs à s'inspirer des acquis du programme pour bâtir les prochaines étapes de la transition écologique du pays.