Madagascar: Journée mondiale des abeilles - Un appel à protéger les pollinisateurs pour la sécurité alimentaire

La Journée mondiale des abeilles est célébrée ce 20 mai au Carlton Anosy. Cette commémoration annuelle vise à sensibiliser le public à l'importance des abeilles pour la santé humaine, la biodiversité et la sécurité alimentaire.

Depuis 2018, Madagascar, à l'instar d'autres pays, marque la journée du 20 mai, à l'initiative de la Slovénie, avec le soutien de l'organisation internationale Apimondia. L'Assemblée générale des Nations Unies a ainsi retenu cette date en mémoire d'Anton Janša, pionnier de l'apiculture moderne et figure emblématique de l'apiculture slovène.

Pour cette année, le thème retenu, «Butinons les idées de la nature, notre mère nourricière », met en lumière le rôle central des pollinisateurs dans les systèmes alimentaires et la stabilité des écosystèmes. En effet, plus de 75% des cultures vivrières dépendent directement de la pollinisation, notamment les fruits, les légumes, les graines et les noix. Au-delà de l'amélioration du rendement agricole, les pollinisateurs participent à la qualité et à la diversité des aliments.

Besoin de protection

Cependant, les populations de pollinisateurs -- dont les abeilles, papillons, oiseaux, chauves-souris et autres insectes -- sont en déclin. En cause : la perte d'habitats, les pratiques agricoles intensives, la pollution, et le changement climatique.

Cette situation met en péril la production alimentaire mondiale, en particulier dans les zones rurales vulnérables. Cette journée rappelle que la protection des pollinisateurs va au-delà de l'apiculture, contribuant à préserver des services écosystémiques essentiels tels que la fertilité des sols, la régulation du climat ou encore la lutte contre les ravageurs.

Promouvoir des pratiques agricoles durables comme l'agroécologie, l'agroforesterie ou la lutte intégrée devient ainsi une priorité. À travers cette journée, les acteurs gouvernementaux, les organisations et les citoyens sont invités à agir collectivement pour garantir des systèmes alimentaires durables et une coexistence harmonieuse entre production agricole et préservation de la biodiversité.