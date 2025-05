Afrique de l'Est: Trois Mauriciens échoués à Madagascar - Les autorités mauriciennes soupçonnent un trafic de drogue

Trois Mauriciens, portés disparus depuis le 26 avril dernier, ont été retrouvés sains et saufs mercredi sur la côte nord-est de Madagascar. Les autorités mauriciennes et malgaches collaborent désormais pour organiser leur rapatriement et élucider les circonstances mystérieuses de cette affaire, d'après Lemauricien.com

Selon le site d'information mauricien, bien que l'incident remonte au 26 avril, les propriétaires du bateau n'ont signalé sa disparition au Central CID que le vendredi 16 mai, soit deux jours après la découverte de l'embarcation à Madagascar. Cette incohérence suscite des interrogations, d'autant que les proches de l'un des trois hommes avaient alerté les autorités peu après leur départ de la région de Bain-des-Dames.

Rappelons que trois Mauriciens affirment avoir quitté Maurice le 26 avril pour une simple sortie en mer avant d'être emportés par les courants pendant 19 jours. Toutefois, leur état de santé contredit cette thèse : aucun signe de déshydratation ou de malnutrition n'a été relevé, et leurs téléphones portables étaient toujours fonctionnels. La vedette retrouvée, immatriculée PPC 5820-OL-12, était équipée de deux moteurs Yamaha de 50 CV, mais ne portait aucun document administratif.

Bien que deux cannes à pêche aient été découvertes à bord, les autorités malgaches doutent qu'il s'agisse d'un simple bateau de pêche. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'embarcation, sa destination et les raisons réelles de la présence des trois hommes dans les eaux malgaches. Les trois Mauriciens ont été placés en quarantaine sous surveillance policière à Mananara-Nord, en attendant leur transfert vers Maurice.

De l'autre côté de la mer, les autorités locales n'excluent aucune piste, y compris celle d'un trafic illégal. À Port-Louis, la Police Headquarters, l'Anti-Drug and Smuggling Unit et la National Coast Guard ont été informées et suivent de près l'évolution de l'enquête, selon toujours le site