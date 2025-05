Madagascar: Orange MPPTour 100 - Miary-Zo/Landry et Zarah/Prisca victorieux

L'Urban Futsal d'Andraharo était en effervescence, ce week-end lors du cinquième tournoi de l'Orange MPPTour, troisième étape homologuée par la Fédération Malgache de Padel. Entre finales disputées et performances éclatantes, les paires Miary-Zo Rakotondramboa/Landry Rabezafy chez les hommes et Zarah Razafimahatratra/Prisca Razafimamonjy chez les dames ont marqué les esprits.

Ce week-end, l'Urban Futsal d'Andraharo a accueilli le cinquième tournoi du circuit Orange Malagasy Pro Padel Tour (Orange MPPTour), troisième étape homologuée par la Fédération Malgache de Padel sur les cinq prévues. Ce tournoi Orange MPPTour 100 a réuni 24 équipes masculines, réparties en six poules de quatre, et 12 équipes féminines, organisées en trois poules de quatre, pour des affrontements intenses et spectaculaires.

« Le tournoi s'est globalement très bien passé à l'Urban Futsal. Nous sommes contents d'avoir vu la nouvelle paire composée de Miary-Zo et Landry Rabezafy. Cette année, on aura vraiment un niveau très élevé parce que chez les hommes autant que chez les femmes, il y a des top paires qui commencent vraiment à se composer et qui assurent une nette performance. On aura une saison plus que relevée maintenant que cette nouvelle équipe intègre le circuit. Nous aurons du spectacle dans les prochains tournois à venir », a déclaré Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit.

Dans la catégorie masculine, la paire Miary-Zo Rakotondramboa et Landry Rabezafy s'est imposée avec brio. En finale, ils ont affronté le duo Corentin Haëner et Marin Fontaine dans un match âprement disputé. Le premier set, serré, s'est conclu sur un score de 7/5 en faveur de Miary-Zo et Landry. Le second set, tout aussi intense, s'est achevé sur un 6/6, poussant les deux équipes à s'affronter dans un super tie-break décisif. Miary-Zo et Landry ont finalement scellé leur victoire par 7/3, confirmant leur suprématie.

Zarah et Prisca intouchables

Du côté des femmes, Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy, du club Atema, ont une nouvelle fois démontré leur domination dans le padel malgache. Face aux soeurs Lalaina et Sariaka Radilofe, elles ont livré une performance sans faille, s'imposant en deux sets nets. Le premier set s'est soldé par un 6/3, suivi d'un 6/1 expéditif, ne laissant aucune chance à leurs adversaires de revenir dans la partie.

Zarah et Prisca continuent ainsi d'asseoir leur réputation dans ce sport de raquette en pleine essor à Madagascar. Les passionnés de padel à Madagascar ont déjà les yeux tournés vers le prochain rendez-vous de l'Orange MPPTour 100, catégorie mixte, qui se tiendra les 7 et 8 juin au Lamako Padel Center.