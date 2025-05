Congo-Kinshasa: Ituri - Dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire de Djugu depuis le début du mois de mai

La situation sécuritaire s'est sérieusement dégradée dans le territoire de Djugu (Ituri) depuis le mois de mai. Les groupes armés ont multiplié les attaques contre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Dans un point de presse tenu ce lundi 19 mai à Bunia, la coordination provinciale de la société civile déplore le meurtre de plusieurs civils et le pillage de plus de cinq bêtes par des miliciens de la CODECO et de la FPIC. Cette structure demande aux FARDC et à l'armée ougandaise de conjuguer leurs efforts en vue d'imposer la paix dans cette entité.

Depuis quelques jours, la milice Zaïre, d'une part, et la Convention pour la révolution populaire (CRP) d'autre part, ont multiplié les attaques contre les positions de l'armée dans plusieurs localités du territoire de Djugu. Dans sa déclaration ce lundi, Dieudonné Lossa, coordonnateur provincial de la société civile, est revenu sur les accrochages de Lopa et Iga Barrière où des civils innocents ont été tués. Il demande à l'armée de renforcer la collaboration avec la population pour identifier ces miliciens et les neutraliser.

Cette structure citoyenne encourage également les troupes ougandaises à étendre leurs interventions dans toutes les zones où il y a des menaces notamment des groupes armés Convention pour la révolution populaire (CRP) et Zaïre :

« On a constaté que les FARDC sont seules. Cela ne traduit pas la mutualisation entre les deux forces (FARDC et UPDF). Et nous comme population, nous voulons la paix, et cette paix c'est à travers les forces régulières. Nous voudrions bien voir les FARDC et UPDF, coalisées contre les forces de mal », a-t-il plaidé.

La société civile appelle la population au vivre ensemble pour la promotion de la paix en province.