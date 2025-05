Madagascar: Journée internationale du sport - Un salon dédié à la promotion des disciplines sportives

Le sport sera à l'honneur cette année avec une célébration inédite sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Du 29 mai au 1er juin, le Palais des Sports de Mahamasina accueillera le Salon national des sports, un événement d'envergure organisé par NcAgency. Plus qu'une simple manifestation, ce rendez-vous sportif vise à fédérer clubs, fédérations, associations et entreprises autour du développement du sport à Madagascar.

Le programme sera rythmé par des tournois multisports, des démonstrations, des animations interactives, ainsi qu'un espace dédié à la restauration et aux stands professionnels. Dans une ambiance festive, les visiteurs pourront découvrir une large palette de disciplines, souvent méconnues du grand public.

Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, instaurée par les Nations Unies et célébrée chaque année. Cette journée met en lumière le rôle du sport dans la promotion de la tolérance, de la persévérance et du respect, tout en contribuant à bâtir des sociétés plus inclusives et solidaires.

À Madagascar, l'événement sera marqué par un trail urbain de 5,5 km, reliant Ankorondrano à Mahamasina en passant par la Haute-Ville. Ouvert à tous, cet événement sportif invite la population à participer et à vivre pleinement l'esprit de cette journée mondiale. Le sport est un levier puissant de développement, favorisant l'inclusion sociale et le dialogue interculturel. À travers cette célébration, Madagascar réaffirme son engagement à promouvoir les valeurs du sport et à encourager la pratique sportive auprès du grand public.