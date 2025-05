Madagascar: SIPEM Banque-VMOTO - Un partenariat pour faciliter l'acquisition de motos électriques

SIPEM BANQUE, la banque de référence des petites et moyennes entreprises à Madagascar, s'associe à VMOTO Madagascar pour proposer un partenariat innovant permettant aux professionnels et aux particuliers, soucieux de l'environnement tout en gagnant en rentabilité, d'accéder facilement à des motos électriques neuves et performantes.

Les deux entreprises se sont associées pour une offre de crédit destinée à l'achat de motos électriques.

Solution de mobilité économique

L'accord signé le 15 mai dernier au showroom de VMOTO à Ankorondrano vise à rendre l'acquisition de ces véhicules électriques plus facile sur tout le territoire. Il s'agit, selon les deux partenaires, d'une solution de mobilité économique et écologique pour les professionnels et les particuliers.

« Face à la hausse des coûts du carburant et aux enjeux environnementaux, les motos électriques VMOTO représentent une alternative compétitive, économique et durable », ont-ils soutenu. En effet, cette collaboration avec SIPEM BANQUE permet aux professionnels, aux entrepreneurs et aux particuliers de réduire leurs coûts d'exploitation puisqu'ils n'ont plus besoin de carburant.

Traitement rapide

Par ailleurs, les usagers peuvent bénéficier d'un crédit flexible avec une durée allant jusqu'à 36 mois, d'un taux préférentiel, et des formalités simplifiées.

L'offre de crédit se distingue également par son traitement rapide avec un délai d'obtention optimisé pour une mise en service immédiate du véhicule. : « Nous proposons à nos clients des motos électriques neuves, performantes, couvertes par une garantie et un service après-vente de qualité. Par l'instauration de ce dispositif d'achat à crédit, nous répondons aux besoins concrets de la clientèle qui souhaite bénéficier de sa flexibilité pour effectuer leurs achats », a déclaré Rayhan Vasram, directeur Général de VMoto Madagascar.