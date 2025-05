Afrique de l'Est: Lutte contre la désinformation climatique - Mobilisation des journalistes de l'Afrique de l'Est

Renforcer les compétences des médias d'Afrique de l'Est face à la désinformation climatique, un fléau qui compromet la compréhension publique des enjeux environnementaux et freine l'action politique. Tel est l'objectif de la formation régionale inédite organisée à Maurice du 13 au 15 mai dernier.

Réunissant 20 journalistes issus de Madagascar, des Comores, des Seychelles, de Djibouti, de Maurice et du Rwanda, cette initiative constitue une réponse régionale à un défi global en répondant à "la nécessité de produire une information fiable et accessible, notamment dans les Petits États insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés (PMA), particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique."

Portée

Il s'agissait ainsi d'outiller les journalistes pour qu'ils puissent détecter et contrer les fausses informations liées au climat. Lesdites fausses informations sont souvent amplifiées par les réseaux sociaux et les discours de greenwashing. À l'issue de la formation, les journalistes sont appelés à produire au moins 15 reportages d'investigation sur des sujets environnementaux.

Contribuant ainsi à une couverture médiatique plus rigoureuse et engagée des enjeux climatiques dans la région. Par ailleurs, 15 médias des PEID et PMA d'Afrique de l'Est devraient mettre en oeuvre des stratégies d'éducation aux médias et à l'information pour sensibiliser leurs publics à la désinformation climatique.