Madagascar: KMF/CNOE Education des citoyens - Retour de la saleté en centre-ville

Trois semaines après les deux événements diplomatiques majeurs que la Grande île a accueillis, et en attendant le sommet de la SADC au mois d'août prochain, la capitale semble retrouver ses mauvaises habitudes.

Après le Ve Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien (COI) qui s'est tenu à Antananarivo, la capitale malgache a connu une embellie temporaire de son environnement urbain. Les rues ont été nettoyées, les nids-de-poule réparés et les espaces publics redonnés à la population. Cependant, cette propreté retrouvée semble éphémère. Vendredi dernier, dans une courte missive publiée sur son site, le KMF/CNOE Education des citoyens regrette le « retour progressif de la saleté à Analakely et ses environs ».

Prise de conscience

En effet, la mobilisation exceptionnelle durant le Sommet a permis de redonner un visage plus agréable à la ville. Des actions concrètes ont été entreprises, telles que le nettoyage du tunnel d'Ambohidahy et des quartiers comme Ambatovinaky, avec la participation active des habitants et surtout des personnels des différents ministères.

Cette dynamique a permis de constater une amélioration notable de l'état des infrastructures urbaines. Toutefois, cette propreté retrouvée n'a pas duré longtemps, car la saleté réinvestit déjà certains endroits les plus fréquentés de la ville. Des dépôts sauvages réapparaissent, notamment sur les trottoirs. « Cela exige une prise de conscience et une responsabilité de la part des citoyens et des autorités », souligne le KMF/CNOE.

Retour à l'anormal

En tout cas, pas plus tard que le 28 avril dernier, la mairesse de la ville, Harilala Ramanantsoa, a promis que « le retour à l'anormal est impossible », tout en soutenant que les opérations d'assainissement et de réorganisation des quartiers qui relèvent du ressort territorial de la CUA vont se poursuivre voire s'intensifier. « Les habitants de la capitale ont le droit de vivre dans un environnement propre et sécurisé », a-t-elle d'ailleurs indiqué.

Quoi qu'il en soit, avec cette situation, force est de constater que l'opération de nettoyage s'inscrit uniquement dans la perspective du passage du président français mais aussi du Vème Sommet de la COI. Une opération qui va être certainement reprise très bientôt dans le cadre des préparatifs du sommet de la SADC au mois d'août prochain.