Afrique de l'Est: Tennis de Table/Championnat d'Afrique de l'Est - Madagascar alignera 14 pongistes à domicile

Du 31 mai au 3 juin, le Palais des Sports de Mahamasina accueillera le Championnat d'Afrique de l'Est de tennis de table. Pour la première fois, Madagascar aura l'honneur d'organiser cette compétition zonale, réunissant huit nations : Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Ouganda, Seychelles, Soudan du Sud, Maurice et le pays hôte.

Un rendez-vous crucial, qualificatif pour le Championnat d'Afrique continental et le Championnat du monde. Madagascar alignera une délégation de 14 pongistes, 7 hommes et 7 femmes, alors que les autres nations sont limitées à 5 athlètes par catégorie. « C'est une opportunité unique pour nos joueurs de briller à domicile », a déclaré Jean Herley Ambinitsoarivelo, président de la Fédération Malgache de Tennis de Table.

Chez les hommes, l'équipe s'appuie sur un savant mélange d'expatriés et de talents locaux. Fabio Rakotoarimanana, Antoine Razafinarivo et Mamy Setra Rakotoarisoa, tous basés en France, apporteront leur expérience internationale. Ils seront accompagnés de Riva Rakotoarisoa, Itokiana Razafindrakoto, Zo Nandrianina Razafindralambo, surnommé « Lino », et du jeune Randy Rakotoarilala.

Du côté féminin, Hanitra Karen Raharimanana et Edena Prévot, également expatriées, mèneront la sélection. Elles seront épaulées par 5 joueuses évoluant sur le sol malgache : Ranto Océane Rakotondrazaka, Santatriniaina Raharijaona, Fitia Rakotonirainy, Gracia Andriatahiana et Mayane Rakotondrazaka.

L'encadrement sera assuré par Jonathan Nativel, triple médaillé d'or aux Jeux des Îles, et Narcisse Narison Ravoninjatovo. Le programme s'annonce intense : les épreuves individuelles se dérouleront les 31 mai et 1er juin, suivies des compétitions par équipes les 2 et 3 juin.