Madagascar: Exposition «sentimental» - Une traversée des émotions à travers toutes les générations

L'exposition « Sentimental » explore la fragilité et le désir à travers un kaléidoscope d'expressions artistiques malgaches.

« We are all sentimental, c'est un récit collectif où le doute côtoie la certitude, où l'on ose parler du désir sentimental de tout, du tout SENTIMENTAL pour vivre. »

Ces mots puissants de Joël Andrianomearisoa, commissaire de cette nouvelle saison artistique, plantent le décor d'une exposition à la fois sensible et audacieuse. Inauguré le 17 mai à Hakanto Contemporary, Sentimental invite le public à plonger dans un univers où l'émotion devient langage, et l'art, un miroir des âmes.

Pensé pour et avec les artistes, Hakanto Contemporary accueille cette grande exposition jusqu'au 21 septembre. Lieu de création et d'expérimentation à Antananarivo, cet espace devient ici le théâtre d'un foisonnement d'expressions : peinture, photographie, son, performance... Chaque oeuvre est un éclat de mémoire, un fragment de désir, une trace de fragilité.

Une vingtaine d'artistes malgaches, parmi lesquels Felana Rajaonarivelo, Clips Teean, Mickaël Andrinirina, Mirado Ravohitrarivo, Émilie Andriamahefa ou encore Boris Lock, s'y croisent et se répondent. La scénographie s'articule autour de six volets : trois expositions solos, une installation Hakanto Flag, un projet spécial, et une grande exposition collective. Cette pluralité revendiquée devient la force de l'ensemble, comme une polyphonie émotionnelle.

Conçu dans un élan de liberté, Sentimental n'est pas seulement une exposition : c'est une déclaration. Une invitation à ressentir, à douter, à aimer, à pleurer. À l'image de son créateur Joël Andrianomearisoa, récemment honoré du titre de Commandeur de l'ordre des Arts, des Lettres et de la Culture, cette saison artistique transcende les frontières de l'art pour toucher au coeur même de l'humain.

À voir, à vivre, à ressentir.