Madagascar: Aire protégée - Renforcer la résilience de la population littorale face au changement climatique

Le comité local de gestion intégrée des zones côtières dans le complexe Mahavavy Kinkony, situé dans le district de Mitsinjo, a été présenté officiellement à la population les 13 et 14 mai dernier. Ce comité local a été mis en place le 1er avril dernier.

C'était devant une assemblée de fokonolona réunissant plus de trois-cent cinquante personnes du village de Morafeno Kingany, d'Antsohery situés dans le fokontany de Namakia ainsi qu'à Ambonara et Andimaka dans le fokontany d'Ampitsopitsoka et les habitants du fokontany d'Anjiamaloto.

L'objectif de ce rassemblement visait à transmettre le message à la population littorale et l'objectif de renforcer la résilience de la population côtière au changement climatique pour restaurer l'écosystème environnant.

Cette rencontre a pu être réalisée grâce au projet de restauration des écosystèmes côtiers dans l'océan Indien (RECOS) financé par l'Agence française pour le développement (AFD).

Le projet a pour objectif de renforcer la résilience des populations littorales face aux effets du changement climatique en restaurant les services rendus par les écosystèmes côtiers.

Le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) participe également au soutien financier du projet RECOS avec Asity Madagascar.

« La technique générale était le renforcement de la communication comme stratégie de persuasion et de résolution des problèmes environnementaux sur la côte et en mer. Le projet entre dans le cadre du renforcement de la gestion durable des ressources naturelles côtières et marines de l'aire protégée complexe zones humides de Mahavavy Kinkony », a expliqué le représentant de la direction régionale de la pêche et de l'économie bleue Boeny.

Le complexe Mahavavy Kinkony, situé au Nord-Ouest de Madagascar, est un complexe de zones humides. Il constitue une aire protégée classée comme paysage harmonieux protégé par les autorités.

La direction régionale de l'environnement Boeny, le représentant de la direction régionale de la pêche et de l'économie bleue Boeny ainsi que les membres de la plateforme VOI Tambatra sur place ont également assisté à cette rencontre et présentation officielle.