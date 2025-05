Madagascar: Pétanque/Compétitions internationales - Vingt-quatre joueurs présélectionnés

Nombreuses sont les sorties internationales cette saison. La fédération sport boules malgache (FSBM) prévoit prochainement d'organiser une série de regroupements en vue de la participation malgache aux prochaines compétitions internationales.

On peut citer entre autres, le Masters de Pétanque en huit étapes de fin juin à la mi-septembre, les tournois estivaux et les championnats du monde. La FSBM à travers la direction technique nationale organisera ultérieurement un regroupement dans la capitale pour les seniors hommes. La date reste à confirmer.

La direction technique nationale a proposé vingt-quatre noms de présélectionnés. La liste a été validée par le comité directeur de la fédération.

En tête de liste il y a la triplette vainqueure de la coupe de Madagascar à Antsirabe en début mai, dont les deux finalistes au championnat du monde à Dijon en décembre 2024, Jean François Daniel Rakotondrainibe alias Zigle, champion du monde de tir de précision, Faratiana Rakotoniaina et leur coéquipier à la Coupe nationale, Luc Mbolatiana Ratsimbaharison.

L'équipe championne de Madagascar version 2024 composée de Hery Nirina Edmond Ratsimba, Faly Donald Andrianantenaina, vice-champion du monde de Dijon et Jeannie Alexander Razafinirina a également été sollicitée.

Un contingent de titrés

Sept boulistes titrés mondialement, possédant une licence pour cette saison 2025 et ayant fait preuve de performance en cette début de saison ont également été appelés. On peut citer Jean Jacky Randrianandrasana, champion du monde en 2019 et demi-finaliste à la Coupe nationale, Lova Rakotondrazafy, champion du monde en 2016 à domicile et champion de Vakinankaratra, Herilantosoa Razafimahatratra, champion du monde en 2016 et finaliste au tournoi d'ouverture de saison.

Parmi les anciens titrés mondialement, il y a aussi Christian Andrianiaina champion du monde en 2016, vice-champion du monde en 2007 et demi-finaliste de la PPF Tour cette année, Tiana Laurens Razanadrakoto vice-champion du monde en 2010, demi-finaliste de la coupe nationale, Hery Rakotomalala vice-champion du monde junior en 2021 et quarts de finaliste à la Coupe de Madagascar, et Carlos Rakotoarivelo, champion du monde de tir de précision et vice-champion du monde triplette en 2007.

Ceux ayant fait preuve de performance ces derniers mois sont aussi convoqués. Ils sont en tout au nombre de dix. Une lettre de convocation a été envoyée à chacun des présélectionnés qui devait donner un retour car la non réaction des convoqués est considérée comme désistement. Une liste d'attente de quatre joueurs a été aussi établie en cas d'empêchement des présélectionnés. Une autre liste des expatriés performants sera ajoutée à cette liste.