Afrique du Nord: Bonne nouvelle pour les Algériens qui veulent passer l'été en Tunisie

À l'approche de la saison estivale, une excellente nouvelle vient raviver l'enthousiasme des voyageurs algériens désireux de passer leurs vacances en Tunisie. La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a dévoilé les détails tant attendus de la reprise du train international Annaba-Tunis, une initiative qui promet de faciliter et d'alléger le voyage des estivants entre les deux pays voisins.

Selon le site Dnalgerie.com, ce service, véritable pont ferroviaire entre l'Algérie et la Tunisie, fonctionnera cet été à un rythme régulier. Les départs depuis Annaba auront lieu les dimanches, mardis et jeudis à 9h00, avec une arrivée prévue à Tunis à 18h27, après des arrêts à Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja. Les retours depuis Tunis sont programmés les lundis, mercredis et vendredis à 8h25, pour une arrivée à Annaba à 18h20. Une organisation pensée pour offrir flexibilité et sérénité aux voyageurs.

Les formalités douanières, centralisées à la gare internationale de Souk Ahras côté algérien et à Ghardimaou côté tunisien, contribuent à fluidifier le trajet, évitant les longues attentes à la frontière. Côté tarifs, la SNTF frappe fort avec des prix attractifs : 1640 DZD en deuxième classe et 1900 DZD en première pour un aller simple. Les billets aller-retour sont proposés à 3040 DZD et 3485 DZD respectivement. De plus, les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, tandis que ceux âgés de 4 à 12 ans bénéficient d'une réduction de 50 %.

Les billets sont disponibles dans les gares d'Annaba, Souk Ahras, Alger, Oran et Constantine, rendant ce voyage accessible à un large public. Pour les familles algériennes, cet été s'annonce ainsi sous le signe de la découverte, de l'économie et de la convivialité en Tunisie.