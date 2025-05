Tunisie: Expatriés - Skhiri s'adjuge un ticket pour la C1

En s'imposant avec la manière 3-1 face à un concurrent direct pour la 3e place, le SC Fribourg, Elyès Skhiri et l'Eintracht Francfort ont validé leur ticket pour la Champions League 2025/2026.

Titularisé, la sentinelle des aigles de Carthage a inscrit le but du break 3-1 à la 63e d'une frappe du pied gauche, à la réception d'un coup-franc indirect du danois Rasmus Kristensen, signant au passage son 1er but en Bundesliga cette saison. L'un des plus précieux pour le club allemand. Skhiri a failli obtenir un penalty pour une éventuelle faute sur lui, mais finalement, la VAR n'a pas validé. Il a disputé 83 minutes, pour ce qui a constitué l'un des meilleurs des 30 matchs disputés cette saison par Skhiri en Bundesliga et la bagatelle de 45 matchs toutes compétitions confondues.

Abdi clôt le festival niçois

En France, Ali Abdi a marqué le dernier but du festival de Nice face à Brest 6-0. Un but à la 94e minute de jeu. Entré à 5 minutes du terme, Abdi a marqué du pied gauche son 5e but de la saison avec les azuréens. Nice finit 4e de Ligue 1, au pied du podium, avec une place pour les qualifications en C1.

Bouzamoucha accroche le champion

Deux échelons bas, en National, le défenseur rouennais Sofyane Bouzamoucha a pris un bon point face au champion lorrain Nancy, promu en Ligue 2. Rouen FC finit 10e .

Ben Fredj en vacances

Mohamed Ben Fredj, attaquant du Puy Foot, promu en National (future Ligue 3 française), a débuté la dernière partie de la saison, face à Bergerac. Malgré la défaite 1-0, la seconde de suite, Ben Fredj clôt la saison avec 7 buts.

Sahli a rejoué

En Hongrie, l'attaquant de Gyor ETO, Wajdi Sahli, resté sur le banc lors des deux derniers matchs, est entré à la 80e du nul blanc face à Zalaegerszegi TE FC. Le club de Sahli est à la 4e place qualificative en Conférence League Europa.

Temps dur pour Boujelbène

En Egypte, le coach d'Al Masry, Anis Boujelbene, a essuyé une sévère correction à domicile en play-off, face à Ceramica Cleopatra 0-4. L'entrée de l'attaquant Fakhreddine Ben Youssef à la mi-temps ne changera rien au score.

Ben Hamouda tombe de haut

L'attaquant de Ghazl El Mahalla et ex-espérantiste, Mohamed Ali Ben Hammouda, a mordu la poussière face à El Gouna 0-4. Le club est 8e du play out .

Zaddem victorieux

Sans être décisif, le milieu offensif de Modern Sport, Moataz Zaddem, est apparu à la 59e du succès 2-1 face à Ismaily. Zaddem a négocié un tir, hors cadre. Le club est 7e du même play out..