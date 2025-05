Tunisie: Le CAB peut compter sur son cru - La relève est assurée !

Beaucoup de noms sont en train d'émerger pour prendre le relais...

Bien que méconnus des médias, les jeunes Cabistes se tiennent prêts à relayer leurs aînés. Et ils sont suffisamment nombreux pour qu'on parle de nouvelle génération. En effet, le dernier match de la saison contre l'OB a fait découvrir au grand public, du moins de Bizerte, de jeunes talents appelés à un avenir prometteur.

On ne se lassera pas de citer les Chiheb Abdelli, Omar Allouche, Walid Meddahi, Aziz Khelifi, Iyed Midani, Aziz Chaâbane tous lancés dans le grand bain. Ils étaient déjà là aux entraînements avec les séniors, mais rarement convoqués lors des matches officiels. Le keeper Moatez Hanzouli, Amine Allala et Rayen Rhimi pour ne citer que ces U20, on peut penser que le CAB est en train de construire une belle équipe d'avenir.

La matière première est là!

On est obligé de faire un rapprochement avec les générations précédentes constituées d'abord par les Mahouachi, Gasmi, Gabsi, Mellouli, Youssef Zouaoui, Ridha Mokrani, Guedda, Ali Manai puis Almia, Bourchada, Hosni Zouaoui, Chellouf, feu Dziri, feu Mondher Mokrani, feu Larbi Baratli, Ben Doulet, Smirani, Shaiek, Ben Saïd, Romdhana, Mourad et Mohsen Gharbi et enfin Ben Mustapha, Jabbari, Hatten Baratli, Rjaïbi et la liste est longue!

Tout ce beau monde a bénéficié d'une ambiance de travail favorable qui lui a permis sinon de remporter des titres de tous genres, du moins de se distinguer au niveau national à son époque. Aujourd'hui, avec Samir Yaâcoub, les premières pierres ont été posées, il faudrait toutefois persévérer afin de pouvoir cueillir les fruits de son labeur.

Mais tout le problème est là justement! Qui pourrait prendre la relève et relever ce défi? L'actuel responsable dont le mandat a expiré se succèdera-t-il à lui- même? Passera-t-il la main à un éventuel candidat? Nous pensons sincèrement que dans l'état actuel des choses, la meilleure formule est que Samir Yaâcoub revienne sur sa décision de ne pas renouveler sa candidature et que l'entraîneur Sofiene Hidoussi continue le beau travail qu'il a entrepris depuis qu'il est arrivé aux commandes, à partir de la 11ère journée. Leur départ pourrait laisser un grand vide au CAB...