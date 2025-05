Afrique: Festival de Cannes 2025 - L'Égyptien Morad Mostafa narre un drame de la migration dans son premier long-métrage

Le cinéma égyptien est présent à la 78e édition du Festival de Cannes dans plusieurs compétitions officielles et parallèles. Après trois court-métrages, qui ont participé à des dizaines de festivals à travers le monde, le réalisateur Morad Mostafa, présente son premier long-métrage, Aicha ne peut pas s'envoler - Aisha can't fly away, à Un certain regard à Cannes. Son précédent court-métrage, Je vous promets le paradis, a été sélectionné en 2023 à la Semaine de la critique. Dans son nouveau film, il continue à développer le même thème autour de la question de l'immigration et des réfugiés.

L'immigration africaine au Caire est un thème cher au coeur de Morad Mostafa. Il l'a traité dans deux de ses précédents films courts, et il y revient dans son premier long-métrage Aïcha ne peut pas s'envoler (« Aisha can't fly away », dans le titre en anglais).

Alors qu'il continuait à réfléchir sur cette thématique, un événement va déclencher l'idée du scénario : « J'étais dans un microbus au Caire. À côté de moi, il y avait une jeune femme soudanaise qui, tout d'un coup, s'est mise à crier, avant de quitter précipitamment le microbus. À partir de cet instant, j'ai commencé à m'interroger sur les raisons... Quel cauchemar a-t-elle a pu faire pour réagir ainsi ? En plus de cela, j'ai grandi moi-même dans un quartier populaire mélangeant Égyptiens et migrants africains. »

L'histoire d'une jeune Soudanaise victime de violence sociétale au Caire

Dans Aïcha ne peut pas s'envoler, une réfugiée qui fuit l'enfer de la guerre au Soudan espère avoir une vie plus paisible en atterrissant dans un quartier très populaire au Caire. Cependant, alors qu'elle essaie de survivre, elle subit au quotidien toutes sortes de pressions.

Aïcha, qui allait devenir infirmière, procure des soins et d'autres services à domicile à des personnes âgées. Sous la pression d'une société frustrée à plus d'un niveau, elle est contrainte une nouvelle fois à faire face à une guerre d'une autre forme : la violence sociétale au Caire. Impuissante, sa colère explose.

Morad Mostafa s'essaie à casser la rythmique des films sur l'immigration, en y ajoutant de l'action, de la violence et en associant le réel au fantastique.