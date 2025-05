Cote d'Ivoire: Polémique autour de tarifs préférentiels pour certaines institutions avec la compagnie Corsair

En Côte d'Ivoire, la reconduction d'une convention entre la compagnie aérienne Corsair et cinq institutions ivoiriennes - dont le Sénat et l'Assemblée nationale - portant sur des tarifs préférentiels, suscite la polémique. En cause, par ailleurs, l'accès à des prestations dans un hôpital parisien. Explications.

Le 15 mai 2025, au moment d'une cérémonie avec la compagnie Corsair, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, précise que cette convention porte « sur la réduction des coûts des billets d'avion sur les lignes de Corsair, aussi bien pour les voyages professionnels que privés ». Cette convention permet, poursuit-elle, « aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût ». « Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier des prestations de l'Hôpital américain [situé en région parisienne, NDLR] à des conditions préférentielles. »

« L'État ivoirien favorise les élites et leurs familles »

En réalité, en 2019, la compagnie française Corsair a lancé une formule, adressée à toute sa clientèle ivoirienne et incluant un billet d'avion et un bilan de santé avec cet établissement de santé parisien. Mais les propos de la présidente du Sénat ont été diversement interprétés. Ils suscitent de nombreuses critiques, tant de la part des internautes, que de la classe politique. « L'État ivoirien favorise les élites et leurs familles pour des soins extrêmement coûteux à l'étranger », dénonce le groupe parlementaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA). « Cela est symptomatique de l'échec du programme d'accès à la santé pour tous », souligne ce parti d'opposition. « À quoi servent nos hôpitaux ? C'est de la mal gouvernance, du mépris, du dédain », affirme Sébastien Dano Djédjé, le président exécutif du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo.

Les institutions concernées n'ont pas commenté ces déclarations.