Cameroun: Une fête nationale 2025 avec la présidentielle d'octobre en toile de fond

Ce 20 mai 2025, le Cameroun célèbre la 53e Fête de l'Unité, sa fête nationale. Car, contrairement à la plupart des États subsahariens, il célèbre à cette date, non pas son accession à l'indépendance, mais la réunification entre les parties anglophone et francophone du pays, l'une et l'autre anciennement sous influence britannique et française. Un désir d'unité souvent éprouvé au fil de l'histoire et qui, cette année encore, est nourri de crispations et tensions diverses, notamment sur le terrain politique. Tensions d'autant plus perceptibles que l'on approche de l'élection présidentielle. Explications.

Ce 20 mai 2025 sera un « moment de concorde » autour de l'armée et du chef de l'État, selon Jean-Claude Youth fils, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti présidentiel. « Nous devrions continuer à consolider la paix et cette Fête de l'Unité est le moment idéal où tous les Camerounais de tous bords doivent se réunir autour cet idéal de l'unité nationale », affirme-t-il au micro d'Amélie Tulet.

Mais pour Joseph-Emmanuel Ateba, Secrétaire national à la communication du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, parti de l'opposant Maurice Kamto, « on ne peut parler de célébration de la réunification dans la désunion. » Il poursuit : « Ce que nous observons, pour le regretter, c'est que cette fête a été transformée, non pas pour réunir les Camerounais, mais pour célébrer un homme et son parti politique. »

Pour l'ancien bâtonnier Akere Muna, qui souhaite présenter sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025, la seule chose que regardent vraiment les Camerounais lors du défilé, c'est le chef de l'État, Paul Biya, pour qui le 20 mai constitue l'une des rares apparitions publiques. « Tout le reste, ce sont des slogans, lance-t-il. Parce que les tensions, les inégalités, ça, ça ne consolide pas l'unité. Consolider la paix ? Mais il n'y en a pas ! Au Nord-Ouest, au Sud-Ouest, il y a une situation très grave ».

Pour Cabral Libii, déclaré officiellement troisième lors de la présidentielle 2018, non seulement l'unité rêvée de 1972 est en faillite, mais le pays souffre aussi de tensions ethniques et communautaires. « Il est absolument impérieux et urgent que le Cameroun s'inscrive dans une véritable politique d'intégration nationale et accepte de remettre en cause la forme actuelle de l'État et en adopte une autre », assure-t-il.

Une classe politique plongée dans le brouillard

Paul Biya n'a ni confirmé ni infirmé sa candidature à sa propre succession. Ses opposants appellent à la mobilisation pour l'alternance. Mais, à cinq mois de cette échéance, la classe politique - pouvoir comme opposition - donne l'impression d'être plongée dans un brouillard, souligne notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba.

Il y a d'un côté celui du pouvoir, avec les questions autour de la possible candidature du président Paul Biya à sa propre succession. À 92 ans, dont 43 déjà passés au pouvoir, une partie de l'opinion s'interroge sur la pertinence d'une telle candidature. Certains pressent bruyamment le président de passer la main là où d'autres, en sourdine, y compris au sein de sa formation, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), espèrent qu'il se mettra en retrait. Mais Paul Biya entretient toujours le mystère sur ses réelles intentions.

Du côté de l'opposition, ce sont les mêmes incertitudes. Si de nombreuses candidatures sont d'ores et déjà déclarées, des hypothèses subsistent, notamment sur la candidature de Maurice Kamto du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) chahutée par des débats autant politiques que juridiques. Difficile dans ce contexte de donner des garanties sur sa validité. Cabral Libii du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) n'a guère plus de garanties, son parti étant divisé entre deux factions antagonistes dont l'une a apporté son soutien à Paul Biya.

Les nombreux autres candidats clament tous la nécessité d'une candidature consensuelle de l'opposition mais ne semblent s'accorder ni sur les modalités de sa désignation ni sur le programme.