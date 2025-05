Ile Maurice: Le MTC Jockey Club pourrait bénéficier du soutien de la municipalité et de certains ministères

Le Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC) a officiellement soumis fin de la semaine dernière une demande de licence de Horse Racing Organiser auprès de la Gambling Regulatory Authority (GRA), en vue de reprendre l'organisation des courses hippiques pour la saison 2025. Le club a d'ores et déjà obtenu le contrôle exclusif du Champ-de-Mars, au détriment de Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex (COIREC), grâce à une lettre d'intention émise par le secrétariat du Cabinet. Ce document lui permet de satisfaire à l'un des critères essentiels imposés par la GRA : disposer d'un hippodrome fonctionnel.

En effet, la section VII (2b) de la GRA Act est sans équivoque : «The applicant has at its disposal for the racing season applied for, a functional racecourse duly approved by the Horse Racing Division.» Dans un contexte difficile - le club n'ayant généré aucun revenu depuis près de 30 mois -, son retour sur le devant de la scène s'annonce complexe, avec deux vastes chantiers : les tribunes du MTC et le Champ-de-Mars.

Toutefois, des sources proches du dossier indiquent que le MTCJC pourrait bénéficier du soutien de la municipalité de Port-Louis ainsi que de certains ministères, en vue de redonner au Champ-de-Mars son prestige d'antan. D'importants développements sont attendus au courant de la semaine à ce sujet.

Il convient de souligner que d'importants travaux de rénovation sont en cours dans les tribunes du Champ-de-Mars. Le contracteur a demandé un délai de 90 jours pour remettre les lieux en état. Parallèlement, des discussions avec la GRA sont à un stade avancé afin de résoudre certaines problématiques auxquelles fait face le club de la rue Eugène Laurent.

Pour revenir à la demande de licence HRO, si elle est validée, elle permettra de débloquer plusieurs dossiers en suspens, notamment celui de l'attribution des licences d'entraîneurs. Il est en effet acquis que tant que le MTCJC ne détiendra pas sa licence, la GRA ne pourra légalement délivrer de licences d'écuries. À ce jour, plus d'une vingtaine de demandes ont été enregistrées pour opérer sous la bannière du MTCJC.