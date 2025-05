Ile Maurice: Akil Bissessur et Doomila Moheeputh réclament Rs 100 m à l'État

Akil Bissessur, avocat, et sa compagne, Doomila Devi Moheeputh, Marketing Executive, passent à l'action. Ils réclament Rs 100 millions de dommages à l'État, au Commissaire de police (CP) - NdlR, le CP de l'époque était Anil Kumar Dip -, au surintendant de police (SP) Ashik Jagai et à l'Assistant CP Dunraz Gungadin pour arrestations arbitraires entre mars 2020 et juillet 2022.

La mise en demeure a été servie hier aux quatre défendeurs par l'huissier privé Zainool Edoo. Me Bissessur et son parte- naire accusent le SP Jagai et l'ACP Gungadin d'avoir fait «planter de la drogue» dans leur domicile à Dreamton Park, à Sodnac, Quatre-Bornes.

Ils qualifient leurs arrestations par l'équipe de la Special Striking Team, dirigée par Jagai à l'époque, d'arbitraires, injustes et illégales. Le couple affirme avoir été arrêté à trois reprises par cette unité. Me Bissessur soutient que sa réputation a été gravement entachée aux yeux du public.

Le couple dit avoir été appréhendé de manière arbitraire et illégale pendant six jours, durant lesquels une accusation provisoire de trafic de drogue avait été retenue contre eux. Il se dit profondément blessé dans sa dignité, et affirme avoir été accusé à tort et de manière malveillante sur la scène internationale comme deux trafiquants de drogue.

Dans la mise en demeure, ils déclarent : «The agony, distress, emotional trauma and shock that the claimants went through is devastating and its effects will live on.» Pour cette affaire, ils ont retenu les services de Me Antoine Domingue, Senior Counsel, ainsi que de Meᣵ Sanjeev Teeluckdharry et Vijay Kumar Dwarka, Senior Attorney.