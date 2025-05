Afrique de l'Ouest: BRVM - Les investisseurs plébiscitent le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire ce lundi 19 mai 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 19 mai 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les investisseurs ont plébiscité le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire qui a vu son cours augmenter de 7,50%.

Le cours de l'action CFAO Motors Côte d'Ivoire passe ainsi de 600 FCFA le vendredi 16 mai 2025 à 645 FCFA ce lundi 19 mai 2025, soit une augmentation de 45 FCFA. La société a réalisé au terme du premier trimestre 2025 un résultat net de 3,886 milliards FCFA contre 1,010 milliards FCFA au premier trimestre 2024, soit une augmentation de 2,826 milliards. Il faut noter cependant que ce résultat contraste avec celui réalisé durant tout l'exercice 2024 et marqué par une baisse de 1,706 milliard FCFA à 4,693 milliards FCFA contre 6,399 milliards FCFA en 2023. C'est donc les bons résultats trimestriels de CFAO Motors que les investisseurs ont sanctionné positivement.

Ce qui lui permet d'être à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 7,50% à 645 FCFA) suivi respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,01% à 1 145 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,94% à 1 310 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,74% à 995 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,26% à 575 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,09% à 540 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 3,85% à 4 615 FCFA) Palm Côte d'Ivoire (moins 2,58% à 6 805 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,99% à 10 360 FCFA).

La valeur totale des transactions connait une légère baisse, se situant à 1,101 milliards FCFA contre 1,286 milliard FCFA le vendredi 16 mai 2025.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 27,182 milliards FCFA, en passant de 11 618,385 milliards FCFA la veille à 11 645,567 milliards FCFA ce lundi 19 mai 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 6,821 milliards, à 10 549,525 milliards FCFA contre 10 556,346 milliards FCFA le vendredi 16 mai 2025.

Les indices phares de la bourse sont tous en vert. L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,23% à 301,99 points contre 301,29 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,16% à 152,05 points contre 151,80 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,10% à 124,50 points contre 124,38 points la veille.