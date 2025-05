Sénégal: Réforme du Code général des impôts - Le Comité de pilotage installé par le Premier ministre Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko, a présidé le 19 mai 2025, la réunion d'installation du comité de pilotage de la réforme du Code général des impôts.

Selon une note d'information, c'était en présence des Ministres des Finances et du Budget, du Commerce et de l'Industrie, des Sports, du Ministre Secrétaire général du Gouvernement, ainsi que des Directeurs généraux de l'Apix, de la Dgid, des Douanes, du Bocs et de l'Ansd.

« Portée par une volonté politique forte et un portage de haut niveau, cette réforme structurante a été présentée de manière claire et pédagogique par El Hadj Ibrahima Diop, Conseiller spécial du Premier ministre », renseigne le document.

Les objectifs visés à travers cette réforme sont entre autres, de moderniser et simplifier le Code général des impôts ; intégrer les spécificités des secteurs émergents, notamment l'économie numérique ; élargir l'assiette fiscale sans augmenter les taux ; évaluer les codes existants pour une meilleure cohérence et efficacité. Il s'agit, précise-t-on, d'une réforme ambitieuse qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation de notre gouvernance économique et fiscale.