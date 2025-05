Algérie: Assemblées de la BID au pays - Signature d'un mémorandum d'entente entre ONU femmes et l'OISA

ALGER — Un mémorandum d'entente a été signé, lundi à Alger, entre l'Agence ONU Femmes et l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire (OISA), en vue de renforcer la sécurité alimentaire et le développement agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Le mémorandum a été paraphé par le directeur général de l'OISA, M. Berik Aryn, et le directeur régional du bureau Afrique de l'Ouest et du Centre d'ONU Femmes, M. Maxime Houinato, en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) pour l'année 2025, dont les travaux ont débuté lundi au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Ce mémorandum vise à renforcer la sécurité alimentaire et le développement agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre, en focalisant sur l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Dans une déclaration à la presse, M. Aryn a indiqué que l'exécution de ce programme débutera au Nigéria et au Sierra Leone, en permettant aux femmes, notamment celles vivant en milieu rural, d'accéder aux ressources et de renforcer leurs capacités productives dans le secteur agricole.

Il a également souligné que l'OISA, qui regroupe 41 pays membres, oeuvre à la mise en oeuvre de plusieurs programmes en Afrique, notamment à travers l'Initiative pour la sécurité alimentaire sur le continent, tout en apportant un appui technique et une expertise à de nombreux Etats.

Pour sa part, M. Houinato a mis en exergue le rôle axial de l'agence ONU Femmes pour soutenir les femmes dans les pays africains, notamment à travers l'investissement dans le secteur agricole et l'autonomisation des femmes.

Il a souligné, par ailleurs, que la finance islamique est en adéquation avec les valeurs et les traditions des sociétés de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, estimant que l'accord signé ce jour avec l'OISA contribuera à soutenir les agricultrices de la région, leur permettant ainsi de jouer un rôle actif dans le développement de leurs pays par la création de richesse.

Il a salué, dans ce sens, le rôle important de l'Algérie au niveau africain, notamment grâce aux relations solides qu'elle entretient avec les pays africains, rappelant son soutien constant, à travers notamment l'octroi de bourses aux étudiants et sa contribution au règlement de nombreux problèmes dans le continent.