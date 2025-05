Algérie: Prolongation du congé de maternité - Un acquis important dans le renforcement de la protection sociale de la femme travailleuse

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a affirmé, lundi à Alger, que la prolongation du congé de maternité constitue un acquis important dans le renforcement de la protection sociale de la femme travailleuse.

Dans une allocution prononcée après l'adoption par les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) du projet de loi relatif aux assurances sociales portant prolongation du congé de maternité, M. Bentaleb a souligné que cet amendement reflète "une volonté politique ferme de poursuivre le processus des réformes sociales."

Cette adoption vient également confirmer une fois de plus "l'attachement de l'institution législative à son rôle national responsable dans le renforcement des acquis de la femme travailleuse et la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à lui permettre de concilier ses responsabilités familiales et professionnelles, dans le cadre d'une vision sociale juste et humaine."

Il a, à cet égard, mis en avant la détermination de son secteur à "asseoir un système de Sécurité sociale moderne et intégré, dans le cadre de l'édification d'une Algérie nouvelle, forte par ses travailleurs et ses institutions."

Pour sa part, la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'APN a salué, dans son rapport complémentaire, les nouveaux acquis dont a bénéficié la femme travailleuse grâce à cet amendement, et qui sont de nature à "renforcer la prise en charge des membres de la famille et l'accompagnement des nouveau-nés, notamment ceux nécessitant un suivi dans leur parcours de soins."

Cette loi amendée prévoit l'extension du bénéfice du congé de maternité pour la femme travailleuse à cinq (5) mois complets, avec une indemnisation journalière du salaire pendant 150 jours, au lieu des 98 jours prévus par la loi en vigueur.

Elle comprend également des dispositions supplémentaires en faveur de cette catégorie, en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, incluant la possibilité de prolonger le congé de maternité à 50 jours supplémentaires après la période légale, pouvant aller jusqu'à 165 jours le cas échéant, sur la base d'un dossier médical soumis aux services de l'organisme de Sécurité sociale.