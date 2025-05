Afrique du Nord: BID - Le Forum du secteur privé 2025 à Alger appelle à l'instauration d'un climat de coopération stratégique entre les secteurs public et privé

ALGER — Les travaux du Forum du secteur privé 2025 ont démarré mardi, au Centre international des conférences (Abdellatif Rahal) à Alger, réunissant les acteurs institutionnels et économiques, en vue de renforcer les opportunités de coopéraion et dynamiser le climat d'investissement, tout en développant des partenariats stratégiques entre les secteurs public et privé.

Le ministre algérien des finances, Abdelkrim Bouzred, a souligné, à l'ouverture des travaux, l'importance de cet événement qui constitue une plateforme prometteuse pour stimuler le climat des affaires dans la région, à travers la réunion de tous les opérateurs de divers domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, pour signer des accords de coopération et établir des partenariats stratégiques, à la lumière du climat mondial actuel et de ses défis.

Il a souligné, dans ce cadre, la nécessité pour tous les États membres du groupe de s'ouvrir aux nouvelles opportunités d'investissement existantes et à la nécessité de diversifier l'économie et d'élargir les domaines de coopération, conformément à des approches solides fondées sur l'unification des efforts des secteurs public et privé, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la gestion des risques.

Le président du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), Muhammed Ben Sulaiman Al-Jasser, a, pour sa part, relevé que "le Forum du secteur privé n'est pas seulement un événement annuel, mais une plateforme stratégique renouvelée qui met en relief les mécanismes et outils bancaires innovants au service du renforcement et de la diversification des partenariats".

Il a affirmé que le forum représente une opportunité unique pour les opérateurs économiques d'ouvrir des canaux de communication, d'établir des relations de coopération et de conclure des accords commerciaux et d'investissement.

Al-Jasser a noté que la Banque islamique de développement accorde une grande importance à l'encouragement des investissements, à la facilitation de la circulation des capitaux afin de permettre au secteur privé d'être un véritable moteur de développement durable.

Il a passé en revue les efforts déployés par les institutions bancaises pour renforcer la croissance commune, à l'instar de la Société Islamique pour l'Assurance des Investissements et du Crédit à l'Exportation (SIACE), assureur de la BID, qui a, depuis sa création en 1994, joué un rôle essentiel en offrant des solutions d'assurance innovantes pour réduire les risques liés au commerce et à l'investissement entre les Etats membres.

LA SIACE a depuis le début de son activité réalisé une couverture de plus de 121 milliards de dollars américains, ce qui a permis d'inciter à l'investissement stratégique dans les secteurs de l'énergie, de l'infrastructure, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé.

Evoquant le role joué par le developpement du secteur privé par la SIACE, Al-Jasser noté qu'elle a financé plus de 575 projets dans 50 pays, mobilisant plus de 7.5 milliards de dollars.

Les travaux du Forum comprend des dialogues, des tables rondes, des échanges d'expériences ainsi que la création d'opportunités de coopération.

Cet évènement est organisé en marge des 13e Assemblées annuelles du groupe de la Banque Islamique de développement, avec la participation de plus de 2000 délégués dont des opérateurs des secteurs financiers, du commerce, des affaires, et des investissement régionaux et internationaux.

Sont égalements présents à ces assises des représentants financiers et économiques des 57 États membres du groupe.

Le forum réunit également des l'élite des agences internationales d'investissement, de hauts responsables financiers des États membres, des gouverneurs d'institutions financières, des représentants des chambres de commerce nationales, régionales et internationales ainsi que des experts et spécialistes de la finance et du développement.