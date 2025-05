Afrique: Technologie - Trois startups tunisiennes sélectionnées pour le programme 'Qualcomm Make In Africa 2025'

Tunis — Trois startups tunisiennes ont été sélectionnées pour bénéficier du programme "Qualcomm Make In Africa 2025 " qui soutient l'émergence de l'écosystème deep-tech (fortement technologique) africain via des programmes de mentorat, ainsi que des formations techniques, commerciales et en propriété intellectuelle.

La liste des 10 startups sélectionnées pour l'édition 2025 de "Qualcomm Make in Africa" a été annoncée mardi, et les startups tunisiennes concernées sont AmalXR, spécialisée dans la rééducation en réalité virtuelle, validée cliniquement et assistée par l'IA, Ecobees, spécialisée en apiculture intelligente pour le suivi de la santé des ruches, de l'humidité et du climat et Pixii Motors (Scooters électriques avec optimisation IA/IoT de la batterie et stations d'échange de batteries), indique le programme "Qualcomm", dans un communiqué.

Première initiative du genre en Afrique, "Qualcomm Make in Africa" a été lancé en 2023. Il est destiné aux startups technologiques en phase de démarrage qui souhaitent exploiter les technologies avancées de connectivité et de traitement telles que la 5G, l'intelligence artificielle en périphérie, la puissance de calcul et l'IoT dans des solutions intégrées innovantes. Le programme s'adresse essentiellement aux jeunes entreprises qui se distinguent par leur capacité à intégrer ces technologies de manière innovante dans des solutions concrètes à fort impact.

Pour l'édition 2025 du programme, l'appel à candidatures a suscité un fort engouement avec environ 435 dossiers reçus, provenant de 19 pays du continent.

Les startups sélectionnées bénéficieront de plateformes matérielles gratuites, d'un mentorat personnalisé, d'un accompagnement commercial, de conseils techniques pour le développement de leurs produits, ainsi que d'un soutien à la protection de leur propriété intellectuelle.

À l'issue du cycle de mentorat, les startups seront éligibles au Fonds d'Impact Social fourni par l'initiative Qualcomm Wireless Reach. Ce fonds accompagne les startups dans l'amplification de leur portée sociétale et de leur développement commercial. L'une d'entre elles sera sélectionnée pour recevoir le fonds en reconnaissance de son usage innovant des technologies sans fil au service des communautés. Les neuf autres bénéficieront quant à elles de bourses de développement.

Qualcomm a encore souligné les progrès de la plateforme d'e-learning L2Pro Africa, un programme de formation gratuit destiné à renforcer les compétences des startups, PME et chercheurs africains en matière de protection, valorisation et sécurisation de leurs innovations. Ce programme a été développé en partenariat avec Adams and Adams, premier cabinet africain spécialisé en propriété intellectuelle.

Le contenu pédagogique a été enrichi avec des procédures détaillées de dépôt de brevets, dessins industriels et marques au Kenya, Nigeria, Ouganda, Ghana, Rwanda, ainsi que dans les deux organisations régionales de propriété intellectuelle, ARIPO et OAPI, couvrant 43 pays africains. Ces guides pratiques permettent aux inventeurs d'interagir efficacement avec les professionnels de la propriété intellectuelle et les offices compétents. À ce jour, plus de 135 étudiants africains se sont inscrits à la formation, et plusieurs startups ont déjà entamé le processus de dépôt de brevets.

Qualcomm Incorporated est une entreprise américiane engagée dans le développement et la commercialisation de technologies fondamentales pour l'industrie du sans fil. Elle propose un vaste portefeuille de solutions intégrant IA de pointe, puissance de calcul, faible consommation énergétique et connectivité.