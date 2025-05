Algérie: L'Université d'Alger 1 organise une cérémonie à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Etudiant

Alger — L'Université d'Alger 1 "Benyoucef Benkhedda" a organisé, lundi, en coordination avec l'Université de la formation continue (UFC) "Didouche Mourad", une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale de l'Etudiant, célébrée le 19 mai de chaque année.

Intervenant à cette occasion, le recteur de l'université d'Alger 1, Ammar Haiahem a affirmé que "cette grande occasion historique constitue une source de fierté pour tous les étudiants algériens, ainsi qu'une opportunité pour rappeler le lourd tribut payé par les valeureux Martyrs pour libérer le pays du joug du colonisateur français".

M. Haiahem a, en outre, évoqué les circonstances ayant marqué la grève historique lancée par les étudiants, le 19 mai 1956, après l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), et en coordination avec le Front de libération nationale (FLN), appelant les étudiants d'aujourd'hui à "poursuivre la marche en vue de faire face aux défis auxquels le pays est confronté et à contribuer, à travers le savoir et la connaissance, à l'édification d'une Algérie développée, avancée et forte".

Pour sa part, le directeur de l'UFC, Yahia Djaafri a affirmé que l'année 1956 a été une année décisive pour les étudiants algériens, ayant exprimé, à travers la grève du 19 mai, leur refus du colonialisme français, de ses pratiques barbares et des crimes commis à l'encontre du peuple algérien.

L'enseignant en sciences politiques, Ammar Bouhouche a, quant à lui, abordé les formes d'injustice infligées au peuple algérien durant la période coloniale, appelant, à cette occasion, la génération actuelle à s'inspirer de la lutte et des sacrifices des valeureux Martyrs et des Chouhada, ainsi qu'à poursuivre la marche pour la promotion et la prospérité de l'Algérie.